Dünyanın en eski mağara resimleri bulundu. 67 bin 800 yıllık el izi şaşırttı

Arkeolog Adam Brumm, “Sanki insan eli kasıtlı olarak başka bir şeye, belki de bir hayvan pençesine dönüştürülmeye çalışılmış gibi duruyor'' dedi.

Araştırmacılar, aynı bölgede çok daha iyi durumda olan benzer izlere de rastladı. Bu durum, tasarımın tek seferlik bir yaratım olmadığını gözler önüne serdi.