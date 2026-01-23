Dünyanın en eski mağara resimleri bulundu. 67 bin 800 yıllık el izi şaşırttı
23.01.2026 12:22
Endonezya'daki bir mağarada bulunan el şablonu merak uyandırdı.
Endonezya'daki bir mağarada bulunan kırmızı el resminin, dünyanın en eski kaya sanatı olduğuna inanılıyor.
Endonezya'nın Muna adasındaki bir mağarada keşfedilen kırmızı el resminin, en az 67 bin 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Zaman içerisinde solmuş olan görüntü, mağara duvarında güçlükle seçiliyor. Araştırmacılar, bu kaya sanatının yaratıcılarının, Asya anakarasından Endonezya adalarına göç eden bir nüfusun parçası olabileceğini dile getirdi.
El şablonu, Borneo'nun doğusundaki büyük Sulawesi adasının güneydoğu yarımadasının açıklarındaki Liang Metanduno adlı kireçtaşı mağarada keşfedildi.
Uzmanlar, pigmentin üzerinde yavaş yavaş oluşan mineral tabakalarında bulunan az miktarda uranyum elementini analiz ederek görüntünün minimum yaşını belirledi. Keşfedilen diğer benzer görüntülerin de kaya duvarına dayanan bir elin üzerine pigment üflenerek yapıldığı aktarıldı.
Arkeolog Adam Brumm, “Sanki insan eli kasıtlı olarak başka bir şeye, belki de bir hayvan pençesine dönüştürülmeye çalışılmış gibi duruyor'' dedi.
Araştırmacılar, aynı bölgede çok daha iyi durumda olan benzer izlere de rastladı. Bu durum, tasarımın tek seferlik bir yaratım olmadığını gözler önüne serdi.