Dünyanın en eski monarşisinde kriz: "İmparatorluğun sonu olabilir"

Japonya’da imparatorluk ailesinin tek genç erkek varisi olan Prens Hisahito, 40 yıl sonra erginliğe ulaşan ilk erkek prens olarak tarih yazdı.

Ancak uzmanlara göre, bu durum aynı zamanda dünyanın en eski monarşisinin geleceği açısından büyük bir çıkmazı gözler önüne seriyor.

TAHTA ÇIKABİLECEK SON ERKEK VARİS

2006’da doğan Hisahito, Veliaht Prens Akishino ve Veliaht Prenses Kiko’nun tek oğlu.

İmparator Naruhito’nun yeğeni olan Hisahito, taht sıralamasında ikinci sırada bulunuyor ve günün birinde imparator olması bekleniyor. Ancak ondan sonra erkek varis bulunmuyor.

Bu durum, yalnızca erkeklerin tahta çıkmasına izin veren 19. yüzyıl kuralının değiştirilmesi gerektiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

KRALİYET TÖRENİ ERTELENDİ

Prens, üniversite giriş sınavlarına yoğunlaşmak istediği için kraliyet törenlerini bir yıl erteledi. Böylece yasal olarak 18 yaşında yetişkinliğe adım atmasına rağmen saraydaki resmi ritüeller, 19 yaşında tamamlandı.

İMPARATORLUK AİLESİNDE KRİZ

Bugün İmparatorluk ailesinde yalnızca 16 yetişkin üye bulunuyor. Hisahito ve babası dışında, mevcut İmparator Naruhito’dan genç erkek varis kalmadı.

89 yaşındaki Prens Hitachi ise tahtın üçüncü sırasında olmasına rağmen yaşlılığı nedeniyle fiilen seçenek dışı görülüyor.

Tarihçiler, erkek varis kıtlığının Japonya’nın hızla yaşlanan ve küçülen nüfusunun bir yansıması olduğunu söylüyor. Japonya tarihinde sekiz kadın imparator bulunmasına rağmen, 1889’da kabul edilen imparatorluk yasasıyla kadınların tahta çıkma hakkı kaldırıldı.

KADIN İMPARATOR TARTIŞMASI

2005’te kadın imparatorluğa izin verilmesine yönelik bir taslak gündeme gelmişti. Ancak Hisahito’nun doğumu üzerine muhafazakarlar bu öneriye karşı çıktı.

TEK UMUT HİSAHİTO

Eski İmparatorluk Ajansı Başkanı Shingo Haketa, bu gidişatın Prens Hisahito’yu tek başına büyük bir yük altında bıraktığını vurguluyor. Haketa’ya göre temel soru “erkek mi, kadın mı tahta çıkacak” değil, “monarşiyi nasıl ayakta tutacağız” olmalı.