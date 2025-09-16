Dünyanın "en eski mumyalarının" sırrı çözüldü: Dumanla mumyalama

Araştırmacılar, Çin, Vietnam, Filipinler, Laos, Tayland, Malezya ve Endonezya’daki mezarlarda bulunan iskeletlerde yanık izlerine rastladı. Ancak bunlar, kremasyondan çok düşük sıcaklıkta kontrollü ısıya maruz kalındığını gösteriyordu. İskeletlerin bütünlüğü de cesetlerin yakılmadığını, bilerek korunduğunu ortaya koydu.



Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacı Hsiao-chun Hung, “Bu gelenek o kadar eski ki, bugün hala bazı topluluklarda görülen uygulamalarla bağlantı kurmamız şaşırtıcı” açıklamasında bulundu.

CESETLERİ SIKICA BAĞLAYIP AYLARCA ATEŞ ÜZERİNDE TUTUYORLAR

Endonezya ve Avustralya’daki bazı toplumlarda bilinen bu yöntem, cesetlerin sıkıca bağlanıp aylarca ateş üzerinde tutulmasıyla gerçekleştiriliyor. Sürecin hem cesetleri tropik iklimde korumak için pratik bir yöntem olduğu, hem de ölenlerle yaşayanların bağını sürdürmeye yönelik kültürel bir anlam taşıdığı belirtiliyor.



Bilim insanlarına göre bu gelenek, antik Asya’daki avcı-toplayıcı toplumlar arasında binlerce yıl boyunca yaygın olarak uygulanmış olabilir.