Dünyanın en eski pazar gazetesi satılıyor

İngiltere'nin tanınmış gazetelerinden Guardian'ın sahibi Guardian Media Group, dünyanın en eski pazar gazetesi Observer'ı satmaya hazırlanıyor. Tortoise Media, gazete için en az 25 milyon sterlinlik teklifte bulundu.

Dünyanın en eski pazar gazetesi satılıyor

'nin tanınmış gazetelerinden The Guardian, dünyanın en eski pazar gazetesi olan Observer'ı Tortoise Media'ya satmak için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

BBC'nin aktardığına göre Tortoise Media, pazar gazetesini satın almak için GMG'ye en az 25 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyar TL) teklifte bulundu.

1791'de kurulan Observer, 1993'te GMG tarafından satın almıştı. O tarihten bu yana Guardian'la birlikte varlığını sürdürüyor.

Tortoise ise beş yıl önce eski BBC News şefi ve Times gazetesinin eski editörü James Harding tarafından kuruldu.

GEORGE ORWELL YAZAR KADROSUNDAYDI

1791'de kurulan Observer, 1993'te The Guardian tarafından satın almıştı. O tarihten bu yana Guardian'la birlikte yayın hayatını sürdürüyor.

1984 ve Hayvan Çiftliği gibi klasiklere imza atan George Orwell, II. Savaşı sırasında ve 1948'e kadar Observer'ın yazar kadrosundaydı.

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