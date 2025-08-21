Dünyanın en eski yolcu gemisiydi: 18 milyon dolara lüks otele dönüştü
1914’te inşa edilen SS Medina, bugün “Doulos Phos” adıyla lüks bir otele dönüştürüldü. 111 yıllık tarihi gemi, hurdaya çıkmaktan kurtarılarak 18 milyon dolarlık yatırımla karada yeniden hayat buldu.
Titanic’in talihsiz seferinden yalnızca iki yıl sonra, 1914’te Newport News Tersanesi’nde inşa edilen buharlı gemi SS Medina, bugün hala ayakta.
Bir zamanlar soğan ve çeşitli yükler taşıyan, 2. Dünya Savaşı’nda orduya hizmet eden, ardından yolcu gemisi ve misyoner gemisi olarak kullanılan bu tarihi gemi, artık bambaşka bir kimliğe sahip: Endonezya’nın Bintan Adası’nda karaya çekilmiş bir lüks otel.
YÜZ YILI AŞAN YOLCULUK
Medina, yıllar boyunca farklı isimlerle denizleri dolaştı. SS Roma adıyla yolcu gemisine dönüştürüldü, MS Franca C. olarak kruvaziyer seferleri yaptı, 1977’de ise bir Hristiyan kuruluşu tarafından MV Doulos adıyla misyonerlik ve gezici kütüphane gemisine çevrildi.
30 yılı aşkın sürede 100’den fazla ülkeye uğradı, 360 bin deniz milinden fazla yol kat etti.
KARADA DEVAM EDEN HAYAT
2010’da Singapurlu iş insanı Eric Saw tarafından 900 bin euroya satın alınan gemi, hurda olmaktan son anda kurtuldu.
Saw, 15 yılda yaklaşık 23 milyon Singapur doları (18 milyon ABD doları) harcayarak gemiyi tamamen yeniledi ve Bintan Adası’nda özel olarak oluşturulan çapa şeklindeki yapay bir yarımadaya oturttu.
2015’te 6 bin 800 tonluk gemi, denizden çıkarılarak özel bir beton platform üzerine yerleştirildi. Bu işlem yedi hafta sürdü. Bugün geminin 428 metrelik gövdesi, dev pervanesi ve perçinli çelik kaplaması tamamen görülebiliyor.
DOULOS PHOS: "IŞIĞIN HİZMETKARI"
Yeni adıyla Doulos Phos (“Işığın Hizmetkârı”), artık 100’e yakın kabin ve süite sahip bir otel. Geminin dar koridorları, metal kapıları ve denize bakan yuvarlak pencereleri korunarak denizcilik ruhu yaşatılıyor.
İşletmenin dili bile gemicilikten ödün vermiyor: Çalışanlar “mürettebat”, odalar “kabin”, katlar ise “güverte.”
İlk açılışını 2019’da yapan otel, pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Ancak Singapur ve Endonezya arasındaki sınır kısıtlamalarının kalkmasıyla 2023’te yeniden faaliyete geçti.
