Dünyanın en eski yolcu gemisiydi: 18 milyon dolara lüks otele dönüştü

Titanic’in talihsiz seferinden yalnızca iki yıl sonra, 1914’te Newport News Tersanesi’nde inşa edilen buharlı gemi SS Medina, bugün hala ayakta.

Bir zamanlar soğan ve çeşitli yükler taşıyan, 2. Dünya Savaşı’nda orduya hizmet eden, ardından yolcu gemisi ve misyoner gemisi olarak kullanılan bu tarihi gemi, artık bambaşka bir kimliğe sahip: Endonezya’nın Bintan Adası’nda karaya çekilmiş bir lüks otel.

YÜZ YILI AŞAN YOLCULUK

Medina, yıllar boyunca farklı isimlerle denizleri dolaştı. SS Roma adıyla yolcu gemisine dönüştürüldü, MS Franca C. olarak kruvaziyer seferleri yaptı, 1977’de ise bir Hristiyan kuruluşu tarafından MV Doulos adıyla misyonerlik ve gezici kütüphane gemisine çevrildi.

30 yılı aşkın sürede 100’den fazla ülkeye uğradı, 360 bin deniz milinden fazla yol kat etti.