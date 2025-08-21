Dünyanın en gizli jeti 51. Bölgede ortaya çıktı

Havacılık tutkunu Michael Rokita, RAT55’in Groom Lake tesisinde iniş-kalkış yaptığı anları 26 mil uzaklıktaki Tikaboo Tepesi’nden görüntüledi. Uçağın kısa süre sonra Area 51’in en büyük ve gizemli hangarı olan Hangar 18’e yönelmesi, uzun süredir devam eden söylentileri güçlendirdi.

Kalın burun tarafı ve sırtındaki çıkıntı gibi dikkat çekici yapısıyla bilinen RAT55, gizli uçakların radar profillerini ölçmek için kullanılan özel bir test platformu. Uçağın, B-2 Spirit gibi mevcut modellerin yanı sıra Northrop Grumman’ın B-21 Raider ve Boeing’in F-47 projelerinin geliştirilmesinde de rol oynadığı düşünülüyor.



KOMPLO TEORİLERİ GÜÇLENDİ

Area 51’in efsanevi Hangar 18’i, yıllardır uzaylı teknolojileri ve gizli askeri projelerle ilişkilendiriliyor. RAT55’in burada görüntülenmesi, bu teorileri yeniden gündeme getirdi. Rokita’nın çektiği kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, havacılık uzmanları RAT55’in ABD’nin en gizli hava projelerinin merkezinde yer aldığını belirtiyor.