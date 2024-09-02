Dünyanın en güçlü adamı üzerine araştırma: Bilim dünyası şaşkına döndü!

Dünyanın en güçlü insanlarından biri olarak tanınan Britanyalı halterci Eddie Hall, 2017'de Dünyanın En Güçlü Adamı yarışmasını kazanmış ve 2016'dan 2020'ye kadar tarihin en ağır deadlift rekorunu elinde tutmuştu. Ancak, Hall'un başarıları sadece kuvvetiyle değil, aynı zamanda bacaktaki kas yapısıyla da dikkat çekiyor.



Birleşik Krallık'taki Loughborough Üniversitesi'nden araştırmacılar, Hall'un kas yapısını inceleyerek ilginç bulgulara ulaştı.

Journal of Applied Physiology adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada, Hall'un yanı sıra sporcular, düzenli antrenman yapan ve yapmayan 200'den fazla kişi üzerine araştırma yapıldı.

"YÜZDE 202 DAHA BÜYÜK"



Araştırmacılar Hall'un bacağındaki bir grup kasın diğerlerine kıyasla beklenmedik derecede büyüdüğünü gözlemledi.



Sartorius, gracilis ve semitendinosus adlı ince ve uzun bu üç kas, güç antrenmanı yapmayan erkeklere kıyasla Hall'da yüzde 140 ila yüzde 202 daha büyüktü.

EN FAZLA İNCE KAS GRUBU GELİŞİYOR



Prof. Jonathan Folland, diz ve kalçadaki kasların daha fazla gelişmesini beklediklerini ancak en büyük ilerlemenin bacaktaki ince kas grubunda gerçekleşmesinin şaşırtıcı olduğunu belirtti.



Prof. Folland, bu kasların bilimsel açıdan az ilgi gördüğünü ve ne kadar önemli olduklarının tam olarak bilinmediğini ifade etti. "Ancak, yıllarca ağır yükler kaldıran birinde bu kasların gelişmesini görmek gerçekten ilginçti. Bu kaslar, çok ağır yükleri kaldırıp taşımada düşündüğümüzden daha önemli olabilir" dedi.



Araştırmacılar, ayrıca uyluğun ön kısmındaki quadriceps femoris adlı 4 kasın iki kat ve bu kasların bağlandığı tendonun sadece yüzde 30 daha büyük olduğunu kaydetti.



Bu bulgular, kasların tendonlardan çok daha değişime açık olduğunu gösteriyor.



Çalışmanın bir diğer yazarı Dr. Tom Balshaw, "Sonuçlar, kas sisteminin adapte olmaya ne kadar açık olduğunu ve Eddie'nin en çok çalıştırdığı kasların en büyük gelişimi gösterdiğini ortaya koyuyor," dedi.



Eddie Hall, vücuduna uyguladığı kuvvetlerin kaslar ve tendonlar üzerindeki etkilerini öğrenmenin çok ilginç olduğunu belirtti.

