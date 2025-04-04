Dünyanın en güvenli kasası: Yıllık kirası 124 milyon TL!

Kurşun geçirmez camlar, güçlendirilmiş çelik kapılar ve biyometrik taramalar. Londra'daki IBV Vaults, milyarderlerin en değerli varlıklarını koruyan bir kale! Londra'nın göbeğindeki bir bina, dünyanın en seçkin kasa dairesine ev sahipliği yapıyor. Kurşun geçirmez camlarla korunan kasalar, en ileri teknolojiyle korunuyor. Dünyanın en korunaklı kasa dairesi IBV International Vaults London, İngiltere 'nin başkenti Londra'nın prestijli Park Lane bölgesindeki ikonik Dorchester Oteli'nin yanında yer alıyor. Ultra zenginler için tasarlanmış özel kasa sistemi 2017'de Güney Afrikalı milyarder Ashok Sewnarain tarafından kuruldu. Tesis, eski bir Barclays banka şubesinin tam teşekküllü bir güvenlik merkezine dönüştürülmesiyle hayata geçirildi. 2. derece koruma altındaki tarihi binada yer alan kasalar, çelikle güçlendirilmiş duvarlar, kurşun geçirmez camlar, biyometrik parmak izi ve göz tarama teknolojisiyle donatıldı.

YILLIK KİRALAMA SİSTEMİ



Tesiste toplam 561 adet kasa bulunuyor. Bu kasalar, yıllık bin sterlinden (49 bin) 2,5 milyon (yaklaşık 124 milyon TL) sterline kadar değişen ücretlerle kiralanabiliyor.



Kasalarda lüks saatler, mücevherler, külçe altınlar, vasiyetler, kripto cüzdanlar, nadir üretilmiş altın sikkeler, Fabergé yumurtaları ve hatta Pokémon kartları bile saklanıyor.



7/24 GÜVENLİK TAKİBİ



Kontrol odaları İngiltere, Dubai ve Afrika'da bulunuyor ve sistem 7/24 gözetim sağlıyor.



Tesis, yalnızca özel üyelik sistemiyle giriş yapılan seçkin bir kulüp gibi işletiliyor. Güvenlik önlemleri, Nisan 2015'te gerçekleşen Hatton Garden soygunundan alınan dersler doğrultusunda geliştirildi.



HATTON GARDEN SOYGUNU



2015 yılında dört kişilik bir çete, Paskalya tatili boyunca bir kasa dairesini matkapla delerek 14 milyon sterlin çalmıştı. IBV Vaults, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için güvenlik sistemlerini en üst düzeye çıkardı.