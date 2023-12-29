Dünyanın en hızlı uçağı "Son of Blackbird" 2025'te göklerle buluşacak

"Son of Blackbird" olarak adlandırılan SR-72 uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin havacılık becerilerini geliştirmek ve gökyüzüne hükmetmek için yaptığı çok gizli bir görevin parçası.



Uçağın mermilerini daha öncekilerden çok daha etkileyici bir hızda ateşleyebileceği ve hipersonik hızlara anında ulaşabileceği ancak daha da önemlisi bu hızlarda daha uzun süre kalabileceği bildiriliyor.

PİLOTA GEREKSİNİM DUYMUYOR



Kokpitte insana ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanan uçağın, ordunun uçakları kullanma biçiminde devrim yaratabileceği bildiriliyor.



Şimdiye kadarki en hızlı uçak Mach 6 statüsündeydi. Tarihte uzay gemileri dışında buna yaklaşan başka hiçbir şey görülmedi.



Mach 6, saatte 4 bin 100 kilometrenin üzerindeki hızlara ulaşabiliyor ve SR-72'nin de bu civarda hızları hedeflediği bildiriliyor.



Bu hız, eğer bir yere olağanüstü bir sürede ve saatte 4 bin milin üzerinde bir azami hıza ulaşmaları gerekiyorsa, ordu için çok önemli olabilir. Uçağın bu hızlara ulaşması, ABD'den Avrupa'ya bir buçuk saatte varmak anlamına geliyor.

KARA KUŞ'UN OĞLU

