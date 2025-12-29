Dünyanın en kalabalık ülkesi nasıl yaşanmaz hale geldi?

Hindistan’ın turistik ve tarihi kentleri, artan altyapı yatırımlarına rağmen ciddi bir kentsel çöküşle karşı karşıya.

Jaipur’dan Mumbai’ye, Bengaluru’dan Yeni Delhi’ye kadar birçok büyük şehir trafik, hava kirliliği, çöp sorunu ve bakımsızlık nedeniyle yaşanamaz hale geliyor.

Son yıllarda hükümetin milyarlarca dolarlık yatırımlarla havalimanları, otoyollar ve metro hatları inşa etmesine karşın, günlük yaşamda sorunlar giderek büyüyor. Vatandaşlar özellikle trafik sıkışıklığı, bozuk yollar, taşan kanalizasyonlar ve hava kirliliğinden şikâyetçi.

BU ŞEHİRLERİ YAŞANMAZ KILAN NE?

Uzmanlara göre sorunun temelinde zayıf kent yönetimi yatıyor. Hindistan’da şehirlerin, büyüyen nüfuslarına rağmen güçlü ve bağımsız bir yönetim modeline sahip olmadığı belirtiliyor.

Belediyelerin yetki ve kaynaklarının sınırlı olması, karar alma süreçlerini yavaşlatıyor. Pek çok şehirde asıl kararların eyalet yönetimleri tarafından alınması, yerel yönetimleri etkisiz bırakıyor.

ÇİN'DE DURUM TAM TERSİ

1992’de Anayasa’da yapılan düzenlemeyle şehirlerin güçlendirilmesi hedeflenmiş olsa da, bu adımların büyük bölümü tam olarak hayata geçirilmedi.

Buna karşılık Çin’de belediye başkanlarının şehir planlaması ve yatırımlar üzerinde daha geniş yetkilere sahip olduğu, bunun da hızlı dönüşümü mümkün kıldığı vurgulanıyor.

SON NÜFUS SAYIMININ ÜZERİNDEN 15 YIL GEÇTİ

Bir diğer sorun ise güncel veri eksikliği. Hindistan’da son nüfus sayımı 15 yıl önce yapıldı. Uzmanlar, kentsel nüfusun gerçek boyutu bilinmeden etkili politika üretmenin zor olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre Hindistan’da şehirler için kapsamlı bir reform ve güçlü yerel yönetim modeli kurulmadığı sürece, ekonomik büyümenin kent yaşamına olumlu yansıması sınırlı kalacak.