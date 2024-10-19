Dünyanın en kirli havası: Yeni Delhi'de nefes almak zorlaştı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yoğun sis tabakası etrafı sardı. Göz gözü görmez oldu. Yeni Delhi, dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu başkent olarak biliniyor.

Kentte kirlilik son dönemde iyice arttı. Nefes almak zorlaştı.



Yeni Delhi'de yaşayan biri, "Kirliliğin artmasının nedeni iklim koşullarındaki değişiklik. havadaki partiküller dağılamıyor. emisyon artıyor. Çöp ve anız yakılması kirliliğin artmasına yol açıyor." diye konuştu.



Sonbaharda Yeni Delhi'de hava kirliliği çiftçilerin anız yakmasıyla artıyor.



Oluşan duman tabakası, otomobillerden çıkan egzoz gazları ve inşaatlardan çıkan toz bulutuyla birleşiyor.



Her yıl hava kirliliği nedeniyle hindistan'da bir milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor.

