Dünyanın en küçük kemanı üretildi: Saç teli bile ondan büyük!
Bilim insanları, dünyanın en küçük kemanını üretti. Platinle yapılan bu mikroskobik enstrüman, ses dalgalarını yönlendirme deneylerinde devrim yaratabilir.
Bilim insanları, şimdiye kadar yapılmış en küçük kemanı üretti: Bu mikroskobik enstrüman, sadece 35 mikron uzunluğunda ve 13 mikron genişliğinde. Bir mikron ise bir metrenin milyonda biri uzunluğunda.
Platin kullanılarak inşa edilen keman, bir insan saç telinden bile daha ince.
AMAÇ SESİ YÖNLENDİRMEK
Bu minyatür keman, ses dalgalarını manipüle etmek için tasarlanmış bir bilimsel deneyin parçası olarak geliştirildi.
Araştırmacılar, bu tür mikroskobik yapılarla sesin nasıl yönlendirilebileceğini ve kontrol edilebileceğini incelemeyi hedefliyor.
Bu tür çalışmalar, gelecekte mikroskobik ölçekte ses dalgalarını kullanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
İNSAN SAÇINDAN BİLE İNCE
Kemanın dünyanın en küçüğü olarak resmi olarak doğrulanmadı, ancak insan saçının çapından (genellikle 17 ila 180 mikron) daha küçük olduğu belirtildi.
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