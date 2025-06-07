Dünyanın en küçük kemanı üretildi: Saç teli bile ondan büyük!

Bilim insanları, şimdiye kadar yapılmış en küçük kemanı üretti: Bu mikroskobik enstrüman, sadece 35 mikron uzunluğunda ve 13 mikron genişliğinde. Bir mikron ise bir metrenin milyonda biri uzunluğunda.

Platin kullanılarak inşa edilen keman, bir insan saç telinden bile daha ince.

AMAÇ SESİ YÖNLENDİRMEK

Bu minyatür keman, ses dalgalarını manipüle etmek için tasarlanmış bir bilimsel deneyin parçası olarak geliştirildi.

Araştırmacılar, bu tür mikroskobik yapılarla sesin nasıl yönlendirilebileceğini ve kontrol edilebileceğini incelemeyi hedefliyor.

Bu tür çalışmalar, gelecekte mikroskobik ölçekte ses dalgalarını kullanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.