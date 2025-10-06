Dünyanın en kurak çölünde çiçekler açtı

Dünyanın en kurak çölü olan Atacama'da açan çiçekler eşsiz bir manzara sundu.

Dünyanın en kurak çölünde çiçekler açtı

Dünyanın en kurak yeri olarak bilinen 'deki Atacama Çölü'nde şu sıralar manzara farklı.

Ülkenin kuzeyinde kaydedilen olağandışı yağışlar sayesinde çölde mor ve beyaz açmaya başladı.

Dünyanın en kurak çölünde çiçekler açtı - 1 Atacama Çölü'nde kilometrelerce uzanan çiçekler büyük ilgi çekiyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çöl çiçeklerinin açmasıyla çorak alanlar renklendi. tarlaları çölde kilometrelerce uzandı.

Bu nadir görülen manzara, çöle ziyaretçi çekiyor. Yerlilerin yanısıra yabancı turistler de çiçekleri görmek için çölü ziyaret ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...