Dünyanın en kurak çölünde çiçekler açtı
Dünyanın en kurak çölü olan Atacama'da açan çiçekler eşsiz bir manzara sundu.
Dünyanın en kurak yeri olarak bilinen Şili'deki Atacama Çölü'nde şu sıralar manzara farklı.
Ülkenin kuzeyinde kaydedilen olağandışı yağışlar sayesinde çölde mor ve beyaz çiçek açmaya başladı.
ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Çöl çiçeklerinin açmasıyla çorak alanlar renklendi. Çiçek tarlaları çölde kilometrelerce uzandı.
Bu nadir görülen manzara, çöle ziyaretçi çekiyor. Yerlilerin yanısıra yabancı turistler de çiçekleri görmek için çölü ziyaret ediyor.