Dünyanın en kuzeyindeki havalimanı "çöküşü" bekliyor

Norveç'in Svalbard takımadalarında bulunan Svalbard Havaalanı, tarifeli ticari uçuşların yapıldığı dünyanın en kuzeyindeki havaalanı.

CNN International'da yer alan habere göre iki havayolu şirketi, SAS ve Norwegian, adalardaki ana yerleşim yeri olan Longyearbyen'deki havaalanı ile 800 kilometreden daha güneydeki Norveç anakarası arasında yıl boyunca uçuyor. Havalimanı, eşsiz coğrafi konumunun cazibesi nedeniyle düzenli olarak charter uçuşlarını ve özel jetleri de ağırlıyor.

Kuzey Kutbu, dünyanın çevresel açıdan en kırılgan bölgelerinden biri ve Svalbard Havaalanı'ndaki ekip iklim değişikliğinin etkilerini ilk kez tattı.

Longyearbyen'in 2 bin 300 metre uzunluğundaki pisti 1970'lerin başında inşa edildiğinde, kimse üzerine inşa edildiği permafrost tabakasının erimeye başlamasını beklemiyordu. Ancak durum şu anda tam olarak bu.

Permafrost, en az iki yıl boyunca donmuş halde kalan zemin olarak tanımlanıyor. Permafrostun ısınması ve çözülmesi Svalbard için önemli bir sorun haline geldi; bunun sonucunda ortaya çıkan dengesizlik ve çökme binaları ve altyapıyı etkiliyor, toprak kayması ve çığ riskini artırıyor.

CNN'e konuşan havalimanı müdürü Ragnhild Kommisrud, "Yaz ayları boyunca pisti her gün titizlikle kontrol etmeliyiz çünkü toprak her an çökebilir. Bu, zamanla daha da kötüleşmesini beklediğimiz bir zorluk" dedi.

"KENDİMİZ TAMİR EDEBİLMELİYİZ"

Pistin kapanması halinde, temel ihtiyaç malzemelerinin çoğunun gemiyle gelmesi gerekecek ki bu da her iki yönde de iki güne kadar sürebilen bir yolculuk demek.

Kommisrud, “Havaalanında her zaman fazladan personel ve malzeme bulunduruyoruz, çünkü bir şey bozulursa dışarıdan yardım almadan kendimiz tamir edebilmeliyiz” diyor.

Örneğin, yerel elektrik santrali arızalandığında, acil durum jeneratörlerinin C-17 Globemaster askeri kargo uçağıyla anakaradan gönderilmesi gerektiğini söylüyor.

Elektrik üretimi Svalbard'da uzun zamandır hassas bir konu. Bir yandan yerel halk küresel ısınmanın önlenmesine yardımcı olmak ve takımadaların el değmemiş doğasını korumak istiyor.

Çok yakın zamana kadar yerel ekonominin büyük bir kısmı neredeyse tamamen kömürle çalışıyordu.