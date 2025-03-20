Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Zirve bu yıl da değişmedi

Dünya Mutluluk Raporu 2025'e göre Finlandiya üst üste sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.

Finlandiya'nın yanı sıra Danimarka, İzlanda ve İsveç aynı sırayla ilk dörtte yer almaya devam ediyor.

Çalışma, analiz firması Gallup ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ile ortaklaşa yapıldı. Ülke sıralamaları, insanların kendi yaşamlarını değerlendirmeleri istendiğinde verdikleri cevaplara dayanıyor.

Gallup CEO'su Jon Clifton, “Mutluluk sadece zenginlik ya da büyümeyle ilgili değildir; güven, bağlantı ve insanların arkanızda olduğunu bilmekle ilgilidir. Daha güçlü toplumlar ve ekonomiler istiyorsak, gerçekten önemli olana yatırım yapmalıyız: birbirimize” diye konuştu.



Avrupa ülkeleri sıralamada ilk 20'ye hakim olsa da bazı istisnalar da vardı. Gazze'ye saldırılara rağmen İsrail 8. sırada yer aldı. Kosta Rika ve Meksika ilk kez ilk 10'a girerek sırasıyla 6. ve 10. sırada yer aldı.

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Azalan mutluluk ya da artan mutsuzluk söz konusu olduğunda, daha önce 2012'de 11. sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri 24. sıraya gerileyerek şimdiye kadarki en düşük konumuna düştü. Rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnız yemek yiyenlerin sayısının son yirmi yılda yüzde 53 arttığını belirtiyor.



Birleşik Krallık 23. sırada yer alarak 2017 raporundan bu yana en düşük ortalama yaşam değerlendirmesini bildiriyor.



Afganistan yine dünyanın en mutsuz ülkesi olarak sıralanırken, Afgan kadınlar hayatlarının özellikle zor olduğunu belirtiyor.

