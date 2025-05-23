Dünyanın en mutlu ülkesinin bu kadar mutlu olmasının nedenleri

Birleşmiş Milletler'in Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya üst üste sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.

Peki Finlandiya neden bu kadar mutlu?

Dünyada yolsuzluğun en az olduğu ülkelerden biri. En başarılı eğitim sistemlerinden birine ve üst düzey teknolojik altyapıya sahip.

Saunaya ve 180 bin gölden birinde ya da denizde buz banyosuna olan yadsınamaz sevgileri, iyi ruh halleri üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Heavy metal ve elektronik müzik dinliyor, temsilci seçimleriyle her yıl bir Eurovision partisi düzenliyorlar.

"FİN YAŞAM TARZI OLDUKÇA BASİT"

Naftemporiki gazetesine konuşan yüksek öğrenim uzmanı Heidi Hagren, "Fin yaşam tarzı oldukça basit ve gerçekçi ve kendimizi ifade etme şeklimiz de doğrudan. İma yoktur, insanları sürekli gülümserken, şarkı söylerken ve dans ederken bulamazsınız, çünkü bu birçok kişi tarafından ‘mutluluk’ olarak kabul edilir, tatiller veya belirli durumlar hariç. Ve tabii ki sorunlarımızı da paylaşıyoruz" dedi.

Helsinki Üniversitesi'nde uluslararası hukuk yüksek lisans öğrencisi olan Susanna Aspelud ise “En mutlu ülke çıtası küresel olarak oldukça düşük olabilir, bu nedenle çok mutlu olduğumuzu söyleyemem” diye konuştu.

"KADINLAR İÇİN TEHLİKELİ BİR ÜLKE"

Aspelud'a gör Finlandiya'nın üst sıralarda yer almasının açıklaması “İskandinav modeli”, yani bu ülkeleri bu kadar yüksek mutluluk seviyelerine ulaştıran ortak politika tercihlerinde yatıyor.

Aspelud, "Finlandiya'da doğanın bu kadar erişilebilir olması ve sosyal güvenlik gibi pek çok şey harika olsa da sorunlarımız da var. Avrupa'da kadınlar için en tehlikeli ülkelerden biriyken nasıl en mutlu ülke olabildiğimizi merak ediyorum. Ya da bu kadar yüksek intihar oranlarına sahipken? Aslında bu sıralama kısmen Finlilerin doğasından kaynaklanıyorsa hiç şaşırmam: şikayet etmek ve açılmak hoş bir şey değil" diye konuştu.

GEÇEN YIL 12 BİN AİLE İÇİ ŞİDDET VAKASI YAŞANDI

Finlandiya makamları tarafından 2024 yılı sonunda açıklanan 2023 istatistiklerine göre 12 bin 300 kişi, polise aile içi şiddet ihbarında bulunurken, mağdurların yüzde 74'ünü kadınlar, şüphelilerin ise yüzde 75'ini erkekler oluşturuyor.

Uzmanlar bu olguyu “İskandinav paradoksu” olarak adlandırarak, gerçeklik ile bölgenin eşitliğin kalesi olarak sahip olduğu itibar arasındaki kopukluğu vurguluyor.

Aynı zamanda, intihar sayısı 1990'lardan bu yana yarı yarıya azalmış olsa da Finlandiya'nın intihar ölüm oranı hala diğer İskandinav ülkelerinden yüzde 20 daha yüksek ve Aspelund'a benzer endişeler yaratıyor.

