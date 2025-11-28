Dünyanın en pahalı yumurtası 26 milyon dolara satışta

Rusya'da 1913’te Çar II. Nikolay tarafından annesine Paskalya hediyesi olarak yaptırılan değerli yumurta, 20 yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez açık artırmaya çıkacak. Kaya kristalinden oyulan eser, iç kısmında buz kristali desenleri, eritilmiş buz görünümünde bir kaide ve platin üzerine yerleştirilmiş 4.500’den fazla gül kesim elmasla dikkat çekiyor.

Christie’s uzmanı Margo Oganesian, Kış Yumurtası’nın Fabergé’nin ürettiği 50 İmparatorluk Paskalya Yumurtası arasında en nadirlerinden biri olduğunu vurguladı. Bu yumurtalardan yalnızca 43’ü günümüze ulaşmış durumda ve sadece yedisi özel koleksiyonlarda bulunuyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ SATIŞ REKORU KIRDI

Kış Yumurtası daha önce iki kez satış rekoru kırdı: 1994’te Cenevre’de 7,2 milyon İsviçre Frangına, 2002’de New York’ta 9,6 milyon dolara satılmıştı. Fabergé eserlerine ilgi özellikle varlıklı Rus koleksiyonerler arasında son yıllarda yeniden artmış durumda.

14,2 santimetre yüksekliğindeki eserin içinde Fabergé’nin imzası sayılan bir “sürpriz” de yer alıyor: Kuvars taşından yapılmış, altın saplı ahşap anemon çiçeklerinden oluşan bir buket.

1917 Devrimi sonrası Romanov ailesinin devrilmesinin ardından Moskova’ya taşınan eser, Sovyetler tarafından döviz elde etmek için satılmış ve 1994’te yeniden ortaya çıkmadan önce uzun süre kayıp kabul edilmişti.