Dünyanın en prematüre bebeği: 280 gram doğdu, doktorlar yaşamaz dedi

Sadece 280 gram ağırlığında ve 21 haftalıkken dünyaya gelen Nash Keen, Guinness Dünya Rekorları’na göre hayatta kalan en erken doğan bebek oldu. Doktorların “yaşama şansı yok” dediği Nash, 1 yaşına girdi.

Dünyanın en prematüre bebeği: 280 gram doğdu, doktorlar yaşamaz dedi

ABD’nin Iowa eyaletinde dünyaya gelen Nash Keen, sadece 21 haftalıkken doğarak Rekorları’na “hayatta kalan en erken doğan ” unvanıyla geçti.

5 Temmuz 2024’te Iowa Üniversitesi Stead Aile Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen Nash, doğduğunda yalnızca 280 gram ağırlığında ve 24 santimetre boyundaydı.

Dünyanın en prematüre bebeği: 280 gram doğdu, doktorlar yaşamaz dedi - 1 Guinness Dünya Rekorları

"YAŞAMA İHTİMALİ YÜZDE SIFIR"

Keen ailesi için umutlu başlayan hamilelik, beklenenden 133 gün önce gerçekleşen doğumla büyük bir mücadeleye dönüştü. Doktorları, aileye Nash’in yaşama ihtimalinin istatistiksel olarak yüzde 0 olduğunu söyledi.

Ancak küçük Nash, bu olasılığı boşa çıkararak hem doktorlarını hem ailesini şaşırttı.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaklaşık altı ay geçiren Nash, sonunda evine dönecek kadar güçlendi. Annesi Mollie Keen, oğlunun oldukça neşeli, enerjik ve güçlü bir karaktere sahip olduğunu söylüyor.

Rekorları, Nash’in bu başarısıyla daha önce rekoru elinde tutan Curtis Means’i geride bıraktığını duyurdu.

Erken doğum sınıflamasına göre; 37. haftadan önce doğan bebekler , 26. haftadan önce doğanlar ise “mikro prematüre” olarak tanımlanıyor. Nash, yalnızca 21 haftalıkken doğarak bu tanımın da ötesine geçti ve tıp literatürüne geçti. 

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