Dünyanın en soğuk bulutu tespit edildi: Eksi 111 derece

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu üzerinde gezinen dünyanın en soğuk bulutunu tespit ettiklerini açıkladı.



Yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2018'de Pasifik Okyanusu üzerinde oluşan şiddetli fırtına bulutu, şimdiye kadar kaydedilen en düşük sıcaklıklara ulaştı. Fırtına bulutunun en tepesi, daha önce ölçülen herhangi bir fırtına bulutundan daha soğuk olan, eksi 167,8 derece Fahrenheit'a (eksi 111 santigrat derece) ulaştı.



Birleşik Krallık Ulusal Dünya Gözlem Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yerden yaklaşık 18 kilometre yükseklikte meydana gelen dairesel düşük basınçlı fırtına olan gök gürültülü fırtınalar ve tropikal siklonlarda havanın çok daha fazla soğuyabileceği belirtildi.



ÖNCEKİ VERİLERDEN 30 DERECE DAHA DÜŞÜK



Özellikle büyük çaplı ve çok şiddetli saatte 118 kilometreden fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgarlar olan tropikal siklonların etkili olduğu belirtilirken tespit edilen bulutun en üst noktasının daha önce tespit edilen sıcaklıklardan yaklaşık 30 santigrat derece daha düşük olduğu bildirildi.



ABD'nin gezegenin yörüngesinde dönen NOAA-20 uydusundaki kızılötesi sensör tarafından ölçülen derecenin 29 Aralık 2018'de Güneybatı Pasifik'te Nauru'nun yaklaşık 400 kilometre güneyinde ölçüldüğü açıklandı.



‘EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DERECE’



National Center for Earth Observation ve Oxford Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan başyazar Simon Proud BBC'ye, “Aşırı yükselen tepeler oldukça yaygındır" derken, “Tipik olarak, aşırı yükselen bir tepe, stratosferde yükseldiği her kilometre için yaklaşık 12,6 F (7 santigrat derece) soğur” ifadelerini kullandı.



Simon Proud, “Ancak bu fırtına özellikle aşırıydı. Bu fırtına, mevcut uydu sensörlerinin ölçebildiklerinin sınırlarını zorlayan eşi görülmemiş bir dereceye ulaştı" ifadelerini kullanırken, "Bu gerçekten soğukların daha yaygın hale geldiğini gördük" şeklinde konuştu.



Son üç yılda, bilim insanları bulutlarda ondan önceki 13 yılda olduğu gibi aynı sayıda aşırı soğuk sıcaklıkları kaydettiğini de sözlerine ekledi.