Dünyanın en soğuk sahnesi: Eksi 21 derecede tek kişilik konser

Dünyanın en soğuk noktasında profesyonel bir müzisyen olarak formda kalmak, yaratıcılık ve dayanıklılık gerektiriyor. Yeni Zelanda Donanması’nda Fransız kornosu çalan Natalie Paine, Ekim ayından bu yana Antarktika’da görev yapan 21 asker arasında yer alıyor.

Paine, Associated Press’e yaptığı açıklamada “Manzara hem çok güzel hem de çok ilham verici. Penceremin yanında oturup rutinimi yapıyorum ama boş zamanım çok az.” dedi.

SIRA DIŞI BİR YOLCULUK

Avustralya’nın sıcak ve kuru Adelaide kentinde büyüyen Paine’in hayali, bir gün bilim insanı olarak Antarktika’ya gitmekti. Ancak üniversitede müzik eğitimi aldı ve bu hayal bir süreliğine rafa kalktı.

Yıllar sonra Yeni Zelanda Donanması’na katıldığında, ülkenin askeri personelinin Antarktika’daki bilim çalışmalarını desteklediğini öğrendi. Başvurdu ve dört yıl üst üste reddedildikten sonra iletişim operatörü olarak görevlendirildi.

Günleri radyo, telefon ve e-posta trafiğini izleyerek geçiyor. Bazen haftalardır başka kimseyle konuşmamış araştırmacılarla iletişim kuruyor.