Dünyanın en soğuk sahnesi: Eksi 21 derecede tek kişilik konser
20.11.2025 10:02
AP
Yeni Zelanda Donanması’nda Fransız kornocusu olan Natalie Paine, Antarktika’daki eksi 21 derecelik koşullarda plastik bir enstrümanla prova yapıyor.
Dünyanın en soğuk noktasında profesyonel bir müzisyen olarak formda kalmak, yaratıcılık ve dayanıklılık gerektiriyor. Yeni Zelanda Donanması’nda Fransız kornosu çalan Natalie Paine, Ekim ayından bu yana Antarktika’da görev yapan 21 asker arasında yer alıyor.
Paine, Associated Press’e yaptığı açıklamada “Manzara hem çok güzel hem de çok ilham verici. Penceremin yanında oturup rutinimi yapıyorum ama boş zamanım çok az.” dedi.
SIRA DIŞI BİR YOLCULUK
Avustralya’nın sıcak ve kuru Adelaide kentinde büyüyen Paine’in hayali, bir gün bilim insanı olarak Antarktika’ya gitmekti. Ancak üniversitede müzik eğitimi aldı ve bu hayal bir süreliğine rafa kalktı.
Yıllar sonra Yeni Zelanda Donanması’na katıldığında, ülkenin askeri personelinin Antarktika’daki bilim çalışmalarını desteklediğini öğrendi. Başvurdu ve dört yıl üst üste reddedildikten sonra iletişim operatörü olarak görevlendirildi.
Günleri radyo, telefon ve e-posta trafiğini izleyerek geçiyor. Bazen haftalardır başka kimseyle konuşmamış araştırmacılarla iletişim kuruyor.
Yeni Zelanda Donanması'nın tek müzisyeni olan Natalie Paine, 1957 yılında inşa edilmiş bir kulübede prova yapıyor.
1957'DEN KALMA BİR KULÜBEDE PROVA
Müzik için zaman yaratması zor. Bu nedenle vardiyalar arasında bulduğu kısa aralıkları değerlendirmek zorunda. Başkalarını rahatsız etmemek için 1957’de Sir Edmund Hillary’nin öncülüğünde inşa edilen eski bir kulübeye gidiyor.
Pencere kenarında çalarken buz üzerindeki fokları izleyen Paine, “Burası hem vahşi hem de büyüleyici bir güzelliğe sahip. Manevi, duygusal ve fiziksel olarak çok etkileyici.” diye anlatıyor.
ANTARKTİKA SOĞUĞUNA UYGUN ENSTRÜMAN ARAYIŞI
Asıl zorluklardan biri, bu iklime uygun bir çalgı bulmaktı. Paine, metal bir Fransız kornosunun parmaklarına ya da yüzüne yapışabileceği için plastik bir korno tercih etti.
Yeni Zelanda Donanması kayıtlarına göre Antarktika’da görev yapan ilk askeri müzisyen olabilir. Bu da Scott Base’de büyük memnuniyet yaratmış. Paine, törenlerde hoparlör yerine canlı müzikle eşlik ediyor.
Eksi 21 derecede tek kişilik konser verdiği de oluyor.