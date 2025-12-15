Dünyanın en soğuk şehri, eksi 45 dereceyi gördü

Rusya’nın Yakutsk kentinde sıcaklık eksi 45 dereceye kadar düştü.

Ancak bölge halkından bazı kişiler, bu sıcaklığın geçmişte kaydedilen en düşük derecelerle karşılaştırıldığında nispeten ılıman olduğunu düşünüyor.

Yaklaşık 300 bin nüfusa sahip olan şehir, Rusya’nın doğu Sibirya bölgesindeki Saha (Yakutya) Cumhuriyeti’nin başkenti. Yakutsk, yaygın olarak dünyanın en soğuk büyük kenti olarak kabul ediliyor.

Yakutya olarak da bilinen Rus bölgesinde ölçülen en düşük sıcaklık, Tatinski Ulus ilçesinde eksi 52 derece oldu.

Yakutsk’taki bir çiftçi pazarında donmuş balık satan Motryona Starostina, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, eksi 55 dereceyi gördüğü günleri hatırladığını söyledi. Kendisine aşırı soğukla nasıl başa çıktığı soruldu.

“Doğru şekilde giyinmeniz gerekiyor. Dışarıdayken düzenli olarak sıcak çay içmelisiniz" diyen Starostina, "Yanımızda her zaman çay dolu bir termos bulundururuz" diye ekledi. Bir diğer yerel sakin Elena Kuzmina ise şunları söyledi: “Kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır. Sıcak giyinin, her şey yoluna girer.”

OKULLAR ÇEVRİM İÇİ SİSTEME GEÇTİ

Yakutsk şehir yetkilileri, aşırı soğuk hava koşullarıyla başa çıkabilmek için bugünlük okulların çevrim içi eğitime geçtiğini açıkladı.

Ancak dondurucu soğuklara rağmen, Yakutsk ve bölge genelinde hayat büyük ölçüde normal seyrinde devam etti; toplu taşıma her zamanki gibi çalıştı, işletmeler ve şirketler normal mesai saatlerini sürdürdü.