Dünyanın en tehlikeli havalimanı: Yalnızca 24 pilot iniş yapabiliyor

Paro Havaalan Güney Asya ülkesi Butan'ın başkenti Thimphu'nun 54 kilometre batısında yer alıyor.

Himalaya Dağları'nın eteklerinde yer alan bu havaalanı dar pisti ve dağların arasında sıkışmış coğrafi konumuyla dünyanın en zorlu havalimanlarının başında geliyor.

Yalnızca 24 tecrübeli pilota iniş izni verilen havaalanın tehlikeli olmasının bazı sebepleri şunlar;

ÇOĞRAFİ KONUM VE DAĞLIK YAPI



Paro Havaalanı, Himalayalar'ın eteklerinde, dağların arasına sıkışmış bir vadi içinde bulunur. Bu durum, havaalanının çevresinde dar ve eğimli pistlerin oluşmasına neden olur.

Yüksek dağların eteklerine inşa edilmiş olması, iniş ve kalkışları zorlaştırır. Dağların rüzgar yönü ve şiddeti üzerindeki etkisi de pilotlar için ek bir zorluk oluşturabilir.