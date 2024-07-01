Dünyanın en tehlikeli havalimanı: Yalnızca 24 pilot iniş yapabiliyor

Paro Havaalan Güney Asya ülkesi Butan'ın başkenti Thimphu'nun 54 kilometre batısında yer alıyor.
Himalaya Dağları'nın eteklerinde yer alan bu havaalanı dar pisti ve dağların arasında sıkışmış coğrafi konumuyla dünyanın en zorlu havalimanlarının başında geliyor.
Yalnızca 24 tecrübeli pilota iniş izni verilen havaalanın tehlikeli olmasının bazı sebepleri şunlar;
ÇOĞRAFİ KONUM VE DAĞLIK YAPI
Paro Havaalanı, Himalayalar'ın eteklerinde, dağların arasına sıkışmış bir vadi içinde bulunur. Bu durum, havaalanının çevresinde dar ve eğimli pistlerin oluşmasına neden olur.
Yüksek dağların eteklerine inşa edilmiş olması, iniş ve kalkışları zorlaştırır. Dağların rüzgar yönü ve şiddeti üzerindeki etkisi de pilotlar için ek bir zorluk oluşturabilir.
DAR PİST VE EĞİMLİ UÇLAR
Paro Havaalanı'nın pisti sadece 1,980 metre uzunluğundadır. Bu kısa mesafe, uçakların hızını azaltma ve kalkışta yeterli hıza ulaşma açısından kritik bir faktördür. Pistin her iki ucunun da dağların eteklerine doğru eğimli olması, iniş ve kalkışları daha da zorlaştırır. Pilotlar, sıkı manevra kabiliyetine sahip olmalıdır.
HAVA ŞARTLARI VE SINIRLI GÖRÜNÜRLÜK
Himalayalar'ın eteklerinde bulunan havaalanı, sık sık değişken ve sert hava koşullarına maruz kalır. Bu durum, iniş ve kalkışların zamanlamasını ve güvenliğini etkileyebilir.
Sis, yağmur ve rüzgar gibi hava şartları, pilotların görüş mesafesini azaltabilir ve operasyonları daha riskli hale getirebilir.
TECRÜBE GEREKTİREN OPERASYONLAR
Paro Havaalanı'na iniş ve kalkış yapabilen pilotların özel eğitim almış ve deneyimli olması gerekmektedir. Bu özellikle, pistin dar olması, dağların etrafında olması ve değişken hava koşulları göz önüne alındığında önem arz eder.
YÜKSEK RAKIM VE OKSİJEN İÇERİĞİ
Havaalanı 2,235 metre yükseklikte bulunur ve bu da uçakların performansını etkileyebilir. Yüksek rakımda, hava daha seyrek olduğu için motorların verimliliği azalabilir.
Bu faktörler bir araya geldiğinde, Paro Havaalanı'nın iniş ve kalkışları zorlu ve riskli hale getiren özelliklere sahip olduğu görülür. Bu nedenle, havaalanı pilotlar için özel dikkat ve yetenek gerektiren bir alan olarak kabul edilir.
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