Dünyanın en uzun diline sahip kadın: Gören çığlık atıyor

Diliyle plastik bardakları çevirebiliyor, burnunun ucuna ve çenesinin altına dokunabiliyor, ve bir kaşığın etrafını kıvırarak onu kaldırabiliyor. Ama ona göre hiçbir şey dilini insanlara gösterip, dehşet içinde çığlık atmalarını izlemek kadar güzel değil.

"BANA KOMİK GELİYOR"

34 yaşındaki Tapper, geçtiğimiz günlerde Guinness Dünya Rekorları web sitesinde yayınlanan bir röportajında, “Dürüst olmak gerekirse, biri dilimi gördüğünde alabileceğim en iyi tepki çığlıktır. İnsanlar bazen şok ya da dehşet içinde bağırıyor ya da çığlık atıyor. Bu muhtemelen benim favorim çünkü bana komik geliyor, çünkü dramatik bir tepki” diye konuştu.



Tapper, 11 yaşındayken dilini dışarı çıkararak etrafındaki insanlarla dalga geçme alışkanlığı edindiğini ve bunun yaygın tepkisinin dilinin uzunluğu hakkında yorum yapmaları olduğunu anlattı.



Tapper, yaklaşık birkaç yıl sonra, YouTube kullanıcılarının bir videoda dilini dışarı çıkardığını görmeleri ve dilinin uzunluğuna hayran kalmaları üzerine internette viral olmaya başlamış.