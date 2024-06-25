Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan ve en uzun boylu köpek olarak

Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Kevin hayatını kaybetti.



1 metre boyundaki Danua cinsi köpek, geçtiğimiz yıl üç yaşındayken ölen önceki rekor sahibi Zeus'un yerini alarak 20 Mart’ta dünyanın en uzun köpeği unvanını kazanmıştı.



Genellik 76 santimetre olan Danua cinsi köpeklerden daha uzun olan Kevin'ı Guinnes Dünya Rekorları 13 Haziran’da ailesiyle yaşadığı evde ziyaret etmiş ve paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni toplamıştı.

