Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti

Dünyanın en uzun köpeği seçilerek Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Danua cinsi köpek Kevin hayatını kaybetti. Adını "Evde Tek Başına" filminin karakterinden alan Kevin en uzun boylu erkek köpeği ilan edilmesinden aylar sonra 3 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti

’nin Iowa eyaletinde yaşayan ve en uzun boylu olarak
Rekorları kitabına giren Kevin hayatını kaybetti.

Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti - 1

1 metre boyundaki Danua cinsi , geçtiğimiz yıl üç yaşındayken ölen önceki rekor sahibi Zeus'un yerini alarak 20 Mart’ta dünyanın en uzun köpeği unvanını kazanmıştı.

Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti - 2

Genellik 76 santimetre olan Danua cinsi köpeklerden daha uzun olan Kevin'ı Guinnes Rekorları 13 Haziran’da ailesiyle yaşadığı evde ziyaret etmiş ve paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni toplamıştı.

Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti - 3

Dün yapılan açıklamaya göre, Kevin geçirdiği bir ameliyat sonrasında öldü. Açıklamada, “Dünyanın en uzun köpeği Kevin'in, rekorunun açıklanmasından birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz” denildi.

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