Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi kedi Pugsley Addams, dünyanın en uzun kuyruklu kedisi ünvanını kazandı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Pugsley’nin sahibinin kedisinin kuyruğunun diğer kedilere kıyasla uzun olduğunu fark ederek başvuruda bulunduğu ifade edildi.