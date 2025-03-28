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Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ABD’de yaşayan Pugsley Addams isimli kedi, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun kuyruklu kedisi ünvanını kazandı.

Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi Pugsley Addams, dünyanın en uzun kuyruklu kedisi ünvanını kazandı.

Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Pugsley’nin sahibinin kedisinin kuyruğunun diğer kedilere kıyasla uzun olduğunu fark ederek başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 1

Yapılan resmi ölçümün ardından Pugsley’nin kuyruk rekoru tescillendi.

Pugsley’nin kuyruğu, yapılan ölçümde 46,99 santimetre olarak kaydedildi.

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