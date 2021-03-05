Dünyanın en uzun ömürlü kelebeklerinden birinin nesli tükeniyor

1980’lerde ABD’nin California eyaletinde milyonlarca kral kelebeği vardı, ancak şimdi bu sayı önemli ölçüde azaldı. Xerces Omurgasızları Koruma Derneği'nde nesli tükenmekte olan türler uzmanı Sarina Jepsen, "Kral kelebekler, öncelikli olarak Kuzey Amerika'da, kısmen Kanada’nın güneyinde ve Meksika’nın bir kısmında ürerler. Kışı ise iki yerde geçirirler: Meksika dağları ve California kıyıları. Binlerce kelebek soğuktan korunmak için bir araya gelerek ısı üretir” dedi.

POPÜLASYON MİLYONLARDAN BİNLERE DÜŞTÜ



Ancak, Jepsen 90’lı yıllardan beri kelebeklerin sayısının hızla düştüğünü söyleyerek, hayvanların soyunun tükenmesinin beklendiğini söyledi:



“1997’de California’daki Pasific Grove sahilinde 45 bin kelebek vardı ve burası onların kışı geçirdiği bölgedeki yüzlerce yerden sadece biriydi. Üç yıl önce popülasyon 30 bine düştü ve iki yıl sabit kaldı. Bu yıl ise sadece 2 bin kelebek var. Korkarım endişelerim gerçek olacak ve bu hayvanların nesli tükenecek.”



SEBEBİ HABİTAT KAYBI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM İLAÇLARI

Bununla birlikte Jepsen, habitat kaybı, iklim değişikliği, tarım ilaçları gibi kral kelebeklerini tehdit eden birçok faktörün olduğunu ifade etti. Özellikle California'nın orta vadilerinde yer alan süt otlarının tarım ilaçları nedeniyle kirlenmesi ve yok olması kelebeklerin beslenememesine yol açıyor.



Jepsen, “"Bu yıl Pacific Grov dışında Butterfly Town’daki başka bir kelebek vadisinde popülasyon sıfıra düştü. "Bu nedenle, sezonun başlarında kral kelebek nüfusunu desteklemek için süt otu ve yerli çiçekler ekilmesini öneriyoruz. Eğer yeterli sayıda insan bu çabaya dahil olurda gerçekten fark yaratabiliriz” dedi.



Diğer taraftan, Clifornia halkının etrafında süt otu dikmesi için Moosa Creek Nursery adlı tarım bitkileri şirketi tarafında bir kampanya da da başlatıldı. Kampanya kapsamında tohumlar oldukça uygun fiyata sunulacak.



KRAL KELEBEKLERİ HAKKINDA



Kanat açıklığı 9 ile 10,2 cm arasında olan kral kelebekleri (Danaus plexippus) her yıl düzenli olarak sürüler halinde Kuzey Amerika ve Meksika arasında göç ediyor. Kuzey Amerika'nın ağustos ayında başlayan soğuk havalarından kaçarak Meksika'nın ılıman ikliminde bulunan bir dağ ormanındaki ağaçta toplanarak kış uykusuna yatıyorlar. Kış uykusu dört ay sürüyor ve bu sürede hiçbir şey yemiyorlar. Bu uykunun ardından kelebekler mart ayının sonlarına doğru başlayan ilkbahar ile tekrar Kanada'ya doğru yola çıkıyorlar. . Kelebeklerin Meksika'dan Kanada'ya ulaşması 4 ay sürüyor.



Diğer kelebek türlerinden oldukça uzun bir yaşama sahip olan kral kelebekleri bir yılda 4 nesil olarak yaşam sürdürüyorlar.. Bu nesillerden yalnızca 3 tanesi ilkbahar ve yaz aylarında yaşıyor. 1. 2. ve 3. nesiller 6 hafta 4. nesil 6 ay yaşıyor.

MEGHAN MARKLE KRALİYETE SAVAŞ AÇTI