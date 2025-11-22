Dünyanın en uzun su altı mağarası sanılandan daha da büyük çıktı

Dünyanın bilinen en uzun su altı mağarası, önceki ölçümlerin de ötesine geçti.

Meksika’nın Tulum kenti yakınlarındaki Sistema Ox Bel Ha adlı devasa yeraltı su ağı, bu yılın başı itibarıyla 524 kilometre boyunca haritalandı ve keşfedilecek daha çok bölüm olduğu düşünülüyor.

Adını Maya dilindeki “Üç Su Yolu” anlamına gelen Ox Bel Ha’dan alan sistem, toplam uzunluğu en az 686 kilometreyi bulan ABD’deki Mammoth Mağaraları’ndan sonra dünyanın en uzun ikinci mağara sistemi konumunda. Aradaki temel fark ise Mammoth’un kuru, Ox Bel Ha’nın ise tamamen su altında olması. Bu da keşfi çok daha zorlu hale getiriyor.

1996’da Batılı kâşifler tarafından fark edilen mağarada sistematik keşifler birkaç yıl sonra başladı. O günden bu yana su altı mağara dalgıçları, bu devasa labirentin derinliklerine inmek için çalışıyor. Her yeni bölüm haritalanırken oksijen ve yüzerlilik dikkatle hesaplanıyor.

Dalgıçlar ilerledikleri güzergahlara güvenlik ipleri döşeyerek hem geri dönüş yolunu belirliyor hem de sistemin uzunluğunu kayıt altına alıyor.

10 KİLOMETRELİK GİZEMLİ BÖLÜM

Birkaç yıl önce, yeniden ölçüm çalışmaları sırasında dalgıçlar yaklaşık 10 kilometrelik yeni bir geçit ağı keşfederek tamamen bilinmeyen bir bölgeye kapı açmıştı. Keşfi yapan dalgıçlar, “Büyük şaşkınlıkla buraya ilk kez bizim geldiğimizi fark ettik.” ifadelerini kullanmıştı.

O zamandan bu yana mağara sisteminin bilinen uzunluğu 496,8 kilometreden 524 kilometreye çıktı. Bu güncellemeler, bölgedeki su altı ekosistemini korumaya yönelik çalışmalar yürüten CINDAQ tarafından paylaşıldı.

KISA SÜRELİĞİNE UNVANININ KAYBETTİ

Ox Bel Ha, 2018’de kısa bir süreliğine unvanını kaybetmiş. Meksika’daki iki ayrı su altı mağara sisteminin bağlantısının bulunmasıyla rekor başka bir yere geçmişti. Üstelik o mağaraların bazı odalarında eski Maya uygarlığına ait eserler bulunmuştu.

Bugün ise Ox Bel Ha yeniden dünyanın en uzun su altı mağarası unvanını sağlam şekilde elinde tutuyor. Eğer keşifler aynı hızla devam ederse, bir gün yalnızca su altı mağaraları arasında değil, tüm mağara sistemleri arasında dünyanın en uzunu olabilir.