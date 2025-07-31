Dünyanın "en yaşlı" bebeği doğdu: 31 yaşında dünyaya geldi

ABD’nin Ohio eyaletinde dünyaya gelen Thaddeus Daniel Pierce, şimdiye kadar bilinen “en yaşlı embriyodan doğan bebek” oldu. 26 Temmuz’da dünyaya gelen Thaddeus, 1994 yılında dondurulan bir embriyodan doğarak tıp tarihinde dikkat çeken bir rekora imza attı.



Lindsey ve Tim Pierce çifti, yaklaşık 30 yıl boyunca dondurulmuş halde bekleyen embriyoyu geçtiğimiz yıl evlat edindi. O dönemde çiftin biri henüz ilkokula bile başlamamıştı. Evlat edinme sürecinde rekor kırmak gibi bir amaçları olmadığını belirten Lindsey Pierce, “Sadece bir bebeğimiz olsun istedik,” dedi.

KIZ KARDEŞİ 30 YAŞINDA



Tarihi embriyo, 1990’larda çocuk sahibi olmak isteyen Linda Archerd ve dönemin eşi tarafından tüp bebek tedavisiyle oluşturulan dört embriyodan biriydi. Bu embriyolardan biri, 30 yıl önce doğan ve şu an kendisi de anne olan bir kız çocuğuna hayat verdi. Kalan üç embriyo ise uzun süreli depolamada muhafaza edildi.



MİLYONLARCA DONDURULMUŞ EMBRİYO BEKLİYOR

Dünya genelinde tüp bebek tedavilerinde kullanılmak üzere dondurulmuş milyonlarca embriyo olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu embriyoların bir kısmı, sağlık durumu, yaşı ya da diğer faktörler nedeniyle “zor yerleştirilen” kategorisinde değerlendiriliyor. Thaddeus’un embriyosu da bu kategoriye dahil edilmişti.



Yedi yıl boyunca çocuk sahibi olamayan Pierce çifti, bu özel programa kaydolarak umutlarını embriyo evlat edinmeye bağladı. Lindsey Pierce, “Zorlu bir doğum süreci geçirdik ama şimdi ikimiz de iyiyiz. Bu değerli bebeğe sahip olduğumuz için çok mutluyuz,” ifadelerini kullandı.

"İNANMASI ZOR BİR DENEYİM"

1978’de dünyaya gelen ilk tüp bebek Louise Brown’dan bu yana milyonlarca çocuk bu yöntemle dünyaya geldi. Ancak Thaddeus’un doğumu, bu tekniklerin sınırlarını ve tıptaki ilerlemeyi yeniden gözler önüne serdi.



Linda Archerd ise yaşadığı duyguyu, “Gerçeküstü bir deneyimdi. İnanması bile zor,” sözleriyle özetledi.

