Dünyanın en yaşlı gorili Fatou, 68. doğum gününü kutladı

Dünyanın en yaşlı gorili Fatou, 1959 yılından itibaren ikamet ettiği Almanya'daki Berlin Hayvanat Bahçesi'nde, ziyaretçiler ve gazetecilerle doğum gününü kutladı. 68 yaşındaki Fatou’ya dişleri olmadığı için çiğnemesi kolay olacak şekilde özenle seçilmiş sebze, yaprak ve meyveden oluşan bir öğün hazırlandı.



Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Dr. Andreas Knieriem, 2017 yılında 60 yaşını dolduran Fatou’yu o tarihten itibaren her yıl doğum günü olarak kabul edilen 13 Nisan’da çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Fatou’nun olağanüstü olduğunu belirten Knieriem, “Sadece 68 yaşında tüm yaş rekorlarını kırdığı için değil, aynı zamanda sakin ve onurlu tavrıyla herkesi büyülediği için olağanüstü.

Bize bu gezegendeki diğer canlılara karşı neden daha fazla empati göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Biz şehir sakinleri bozulmamış doğal yaşam alanlarına ne kadar bağımlı olduğumuzu unutma eğilimindeyiz. Biyolojik çeşitlilik varlığımızın temeli ve korumamız gereken değerli bir hazinedir” dedi.