Dünyanın en yaşlı insanı öldü: Rekorun yeni sahibi belli oldu

Dünyanın en yaşlı insanı rekorunu elinde bulunduran Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas, 116 yaşında hayatını kaybetti. 1908 yılında Brezilya’nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde doğan Lucas, 20’li yaşlarının başında rahibe olmuştu.



BBC’nin haberine göre, Lucas’ın ölümüne ilişkin açıklama yapan ailesi, Lucas’ın doğum günlerini hep en sevdiği Sport Club Internacional futbol takımının stadyumu şeklindeki bir pasta ile kutladığını söyledi.



2018 yılında Papa Francis tarafından kutsanan Lucas, uzun yaşamının sırrının inancında olduğunu belirterek “Tanrı yaşamın sırrıdır” diye konuşmuştu. Lucas’ın yeğeni, 116 yaşındaki kadının hiçbir hastalığının olmadığını ama bedeninin “yavaş yavaş çalışmayı bıraktığını” anlattı.



Taraftarı olduğu Sport Club Internacional kulübü de Lucas’ın ölümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Lucas’ın “ölümünü çok büyük bir üzüntüyle” öğrendiklerini belirten kulüp, yaşlı kadının ömrünün “nezaket, inanç ve futbol kulübüne olan sevgisine” dayandığını belirtti.



İNGİLTERE’NİN EN YAŞLI İNSANI REKORUN YENİ SAHİBİ



Lucas’ın hayatını kaybetmesinin ardından Guinness Dünya Rekorları bir açıklama yaparak İngiltere’nin en yaşlı insanı Ethel Caterham’in dünyanın en yaşlı kadını ve en yaşlı insanı olduğunu duyurdu.



Surrey’de yaşayan Caterham’ın 115 yıl ve 252 gündür hayatta olduğu ifade edildi. 21 Ağustos 1909’da Hampshire’da doğan Ethel’in ablası Gladys Babilas da 2002 yılında 104 yaşındayken hayatını kaybetmişti.



18 yaşında Hindistan’da İngiliz bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalışan Ethel, 1927 yılında tek başına üç haftalık bir gemi yolculuğuna çıkmıştı. Ethel, 1931 yılında tanıştığı Norman Caterham ile bundan iki yıl sonra evlenmişti.

Eşinin işi sebebiyle Hong Kong’da olduğu sırada bir kreş açan Ethel ve Norman çiftinin iki çocuğu vardı. 1976 yılında eşini kaybeden kadın, 97 yaşına kadar araba kullanmaya devam etti. Ethel, iki çocuğundan da daha uzun yaşadı. Çiftin çocukları Gem 2000’li yılların başında, Anne ise 2020 yılında 82 yaşındayken kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

