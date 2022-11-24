Dünyanın en yaşlı kedisi

Uzmanlar kedilerdeki 26 yaşın insanlardaki 120 yaşa tekabül ettiğini söylüyor. Kahverengi ve siyah renklere sahip bir dişi kedi olan Flossie yaşının da etkisiyle duyma ve görme sorunları yaşıyor.



Sahibi yaşlı olmasına rağmen Flossie'nin hala oyuncu ve meraklı bir kedi olduğunu söylüyor.



Flossie, Guiness rekorlar kitabına "hayattaki en yaşlı kedi" unvanıyla girmeyi başardı. Bugüne kadar kayıtlara geçen en yaşlı kedi ise 38 yaşındaki "Creme Puff" isimli kediydi. Creme Puff 2005'te hayatını kaybetmişti.