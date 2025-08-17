Dünyanın en yaşlı tavuğu, hayata tutunmayı başarıyor

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en yaşlı tavuğu unvanını alan Pearl, bugüne kadar rakun saldırısından kaçarken bacağını kırdı, tavuk çiçeği ve zatürre atlattı, hatta kümesteki diğer tavukların saldırısına uğradı.

Yaşlılıkla birlikte artrit de başlayan Pearl, artık sahibinin evinde, çamaşır odasında yaşıyor. En yakın dostu ise bir paspas.

"GENÇLİĞİNDEYMİŞ GİBİ YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR"

Sahibi Sonya Hull, Pearl’ün her sabah üzüm ve kiraz domatesle beslendiğinde küçük bir dans yaptığını, günlerini ise gözetim altında bahçede böcek arayarak geçirdiğini söyledi.

Hull ayrıca, “Hayata hala bağlı, sanki gençliğindeymiş gibi yaşamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Pearl’ün şöhreti ona fazladan bir enerji de katmış gibi görünüyor. Hull, “Üç yıldır yumurtlamıyordu, geçen hafta bir yumurta verdi” dedi.

BİR ÖNCEKİ REKOR SAHİBİ TAVUK 21 YIL YAŞAMIŞTI

Ortalama bir yumurta tavuğu 6-8 yıl yaşarken, Pearl’ün uzun ömrü evde korunup ilgi görmesine bağlanıyor. Daha önce Guinness rekorunu elinde tutan “Peanut” adlı tavuk da Michigan’da evcil bir hayat sürmüş ve 21 yaşına kadar yaşamıştı.

