Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri 62 yaşında hayata veda etti

Doktorların en iyi ihtimalle 30 yaşına kadar yaşayabileceklerini söylediği ikizler, hayata meydan okudu. Kafatasları kısmen kaynaşmış olan ve beyinlerinin yüzde 30'unu paylaşan kardeşler, 62 yıl 202 gün hayatta kaldı.



Kardeşler, 2015 yılında 53 yaşında ölen Masha ve Dasha Krivoshlyapova'nın rekorunu kırarak dünyanın en yaşlı kadın yapışık ikizleri oldu.



Guinness Dünya Rekorları şöyle yazdı:

"Guinness Dünya Rekorları, yaşayan en yaşlı yapışık ikizler Lori ve George Schappell'in ölümlerini öğrenmekten üzüntü duymaktadır."



Lori'nin vücudu sağlıklıyken George, omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen örtülmemiş ve omurilik ve kayıt sinirlerinin açıkta kaldığı bir durum olan "spina bifida" nedeniyle yürüyemiyordu, bu yüzden hayatları boyunca Lori'nin ittiği tekerlekli sandalyeyi kullanarak birlikte dolaştılar.



18 Eylül 1961'de Pensilvanya'da doğan kardeşler, hayatları boyunca ayrılmak gibi bir arzularının olmadığını belirtti.

