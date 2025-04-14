Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu: İstanbul kaçıncı sırada?

Covid-19 salgını sonrası küresel havayolu trafiğinde uzun süredir beklenen toparlanma 2024’te gerçekleşti. Airports Council International (ACI) World tarafından yayımlanan verilere göre, geçen yıl dünya genelindeki yolcu sayısı 9,5 milyara ulaştı. Bu rakam, 2019’daki pandemi öncesi seviyelerin yüzde 3,8 üzerine çıkarken, 2023’e göre de yüzde 9’luk bir artış anlamına geliyor.



ZİRVE DEĞİŞMEDİ



CNN'de yer alan habere göre, 2024 yılında dünyanın en yoğun havalimanı 108 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı (ATL) oldu. Dubai Uluslararası Havalimanı (DBX) ise 92,3 milyon yolcuyla ikinci sırada yer aldı.



Listede en büyük sıçrama, Çin’in Şanghay Pudong Havalimanı (PVG) tarafından yapıldı. 2023’te 21. sıradayken, yüzde 41’lik dev bir artışla 10. sıraya yükseldi.

İSTANBUL HAVALİMANI YÜKSELİŞTE

İstanbul Havalimanı (IST), 80,1 milyon yolcuyla listenin 7. sırasında yer alarak güçlü büyümesini sürdürdü. Hindistan’ın Yeni Delhi Havalimanı (DEL) ise 9. sıraya yükseldi. ACI World, bu iki havalimanındaki büyümeyi “havayolu genişlemesi, altyapı yatırımları ve artan bağlantılar”la açıkladı.



Listenin ilk 10’unda Dallas Fort Worth, Denver ve Chicago O'Hare gibi ABD merkezli havalimanları da yer aldı.

İlk 10’da Yer Alan Havalimanları (2024)

1- Atlanta (ATL) – 108,1 milyon (%3,3 artış)



2-Dubai (DBX) – 92,3 milyon (%6,1 artış)



3-Dallas Fort Worth (DFW) – 87,8 milyon (%7,4 artış)



4-Tokyo Haneda (HND) – 85,9 milyon (%9,1 artış)



5-Londra Heathrow (LHR) – 83,9 milyon (%5,9 artış)



6-Denver (DEN) – 82,4 milyon (%5,8 artış)



7-İstanbul (IST) – 80,1 milyon (%5,3 artış)



8-Chicago O’Hare (ORD) – 80 milyon (%8,3 artış)



9-Yeni Delhi (DEL) – 77,8 milyon (%7,8 artış)



10-Şanghay Pudong (PVG) – 76,8 milyon (%41 artış)



