Dünyanın en yüksek gökdeleni, terk edilmişlikten kurtuluyor

Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de yükselen ancak büyük mali sıkıntılar nedeniyle 2015 yılından bu yana tamamlanamayan 597 metre yüksekliğindeki Goldin Finance 117'nin 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

Çin devlet medyasına göre, dünyanın en yüksek ve boş gökdeleninin inşaatı, neredeyse 10 yıl sonra, önümüzdeki hafta başlayabilir.

CNN International'ın haberine göre 117 kat yüksekliğindeki kule, 2008 yılında temeli atıldığında Çin'in en yüksek gökdeleni olacaktı. Yükselen yapı, güçlü rüzgarlara ve depremlere karşı koruma sağlamak amacıyla “mega kolonlar” kullanılarak inşa edilirken, “baston” tasarımının tepesinde yüzme havuzu ve gözlem güvertesi içeren elmas şeklinde bir atriyum bulunuyordu. Üst katlarda ofisler ve beş yıldızlı bir otel yer alacaktı.

BORSADAKİ ÇÖKÜŞÜN ARDINDAN ÇALIŞMA DURDU

Ancak proje, Hong Kong merkezli Goldin Properties Holdings'in geleceğini şüpheye düşüren 2015 Çin borsa çöküşünün ardından durma noktasına geldi. Kurucusu Pan Sutong'un bir zamanlar Hong Kong'un en zengin işadamları arasında yer aldığı gayrimenkul geliştiricisi o zamandan beri tasfiye halinde.

Devlet medyasına göre, sözleşme bedelinin yaklaşık 569 milyon yuan (78 milyon dolar) olduğu bildirilen yeni bir inşaat izni, feshedilen geliştiricinin unvanının binanın adından çıkarılmış olabileceğini gösteriyor.

GÖKDELENLER EMLAK SORUNLARININ SİMGESİ HALİNE GELDİ

Son on yılda, Çin'in gökyüzünü dolduran terk edilmiş gökdelenler, ülkenin emlak sorunlarının simgesi haline geldi.

Konut Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu 2020 yılında, yüksekliği 500 metreyi aşan yeni kulelerin yapımını yasaklayan bir kılavuz yayınlayarak, kısmen gökdelen projelerinin temelini oluşturan spekülatif finansmanı dizginlemeyi amaçlamış gibi görünüyor.

