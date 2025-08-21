Dünyanın en yüksek IQ'suna sahip ülkeler

Doğu Asya ülkeleri, küresel zeka sıralamalarında liste başında yer almaya devam ediyor.

Dünya Nüfus İncelemesi'ne göre en yüksk IQ ortalamasına sahip ülkeler 107 ile Çin, Tayvan, Hong Kong ve Makao (Çin özel idari bölgesi). Bunları 106 ile Güney Koe ve Japonya takip ediyor.

Uluslararası IQ Testi (IIT) sonuçları, dünya çapında 1,3 milyondan fazla katılımcıya dayanıyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel karşılaştırmalardan birini sunuyor. Araştırmacılar Richarda Lynn ve David Becker tarafından yapılan daha önceki çalışmalar da Doğu Asya'yı ön plana çıkarmıştı.

SİNGAPUR MATEMATİKTE ÖNE ÇIKMIŞTI

Greek Reporter'a göre eğitim performansı verileri bu bulguları destekliyor. 2022 OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Singapur'u, matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında üstün başarı gösteren öğrencileriyle genel sıralamada birinci gösterdi.

Dünya Nüfus İncelemesi'ne göre IQ puanları ile akademik başarı arasında güçlü bağlantı gösteren Çin, Japonya, Tayvan ve Güney Kore de ilk 5'te yer aldı.

IQ TEK ÖLÇÜT DEĞİL

Ancak uzmanlar IQ'nun zeka için tek ölçü olmadığını söylüyor. Eğitim kalitesi, inovasyon ve Nobel Ödülleri gibi faktörleri dikkate alan Zeka Sermayesi Endeksi (ICI) gibi daha geniş kapsamlı endeksler ise farklı bir tablo çiziyor.

2017 yılında ABD ICI'de ilk sırada yer almıştı. Çin ve Rusya ise ilk 10 içindeydi. Hindistan, Brezilya ve Endonezya da sıralamada yer aldı ve bu da entelektüel kapasitenin çeşitli ölçümlerinin önemini vurguladı.

EĞİTİME ERİŞİMİN ETKİSİ

IQ, yaygın bir ölçüt olmaya devam ederken analistler, bunun eğitime erişim ve sosyoekonomik kaynaklardan etkilendiğine dikkat çekti. Düşük puan alan bölgeler genellikle doğuştan gelen yeteneklerden ziyade eğitim ve kalkınma alanındaki eşitsizlikleri yansıtıyor.

Yine de son veriler, Doğu Asya ülkelerinin zeka ve akademik performanstaki tutarlı küresel liderliğini vurguluyor.

