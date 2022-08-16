Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'daki Siachen Buzulu bölgesinde devriye gezerken düşen çığda kaybolan askerin ceset kalıntılarının 38 yıl sonra bulunduğunu duyurdu. 1984 ve 2003 yılları arasında Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmaların yaşandığı Siachen bölgesi "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak nitelendiriliyor. Uttarkand eyaletinden üst düzey yetkili Manish Kumar, 38 yıl önce kaybolan Chandrashekhar Harbola'ya ait ceset kalıntılarının bulunduğunu ve memleketine getirileceğini söyledi.Kumar, ölen kişinin kimliğinin yaka kartındaki numaradan tespit edildiğini aktardı.Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.Chandrashekhar Harbola, 1984'te Siachen Buzulu'nda bir devriye operasyonu sırasında çığa yakalanmış ve kaybolmuştu.DÜNYANIN EN YÜKSEK SAVAŞ ALANIDiğer taraftan Siachen bölgesi, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 yıllarında çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.Siachen savaşının ardından iki ülke de bölgedeki kontrol ettikleri alanlara asker gönderdi ve burada askeri noktalar kurdu.ÜÇÜNCÜ KUTUP OLARAK BİLİNİYORÇığ ve heyelanların sıkça yaşandığı dondurucu soğuklara sahip bölgede konuşlanan Hint ve Pakistanlı askerlerin, çatışmadan ziyade zorlu hava şartları nedeniyle hayatını kaybettikleri biliniyor.Pakistan, Çin ve Hindistan üçgeninde tamamen buzul ve karla kaplı dağlardan oluşan bölge, 70 kilometreyi aşan tek parçalık Siachen Buzulu'yla kutuplardan sonraki en büyük üçüncü buzula ev sahipliği yapıyor. Bölge bu nedenle "üçüncü kutup" olarak anılıyor.SURİYE SOKAKLARINDA KARNAVAL