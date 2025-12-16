Dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti açıklandı

Dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti bugün itibarıyla 2 trilyon 500 milyar doları aşarken, SpaceX'in kurucusu ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, 638 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş insanı oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara ulaştı; bu da yıl başından bu yana 558 milyar 900 milyon dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Dünyanın en zengin 10 iş insanından dokuzu ABD'li, biri ise Fransız. Bu 10 kişiden sekizi teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor.

MUSK'IN 265 MİLYAR DOLARI VAR

Listenin zirvesinde yer alan Elon Musk, yıl başından bu yana servetini 205 milyar dolar artırarak 638 milyar dolara ulaştırdı ve dünyanın en zengin insanı unvanını korudu. Bu yükseliş aynı zamanda onu listedeki en büyük servet artışına sahip kişi yaptı.

Yapay zeka şirketi xAI'nin de sahibi olan Musk'ı, 265 milyar dolarlık servetiyle Google'ın kurucu ortağı Larry Page takip ediyor. Page servetini 96 milyar 800 milyon artırdı.

Üçüncü sırada ise 247 milyar dolar servetiyle Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin yer alıyor. Brin, bu yıl servetini 88 milyar 200 milyon dolar artırdı. Onu, ABD merkezli teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 246 milyar dolarlık servetiyle takip ediyor. Bezos, yıl başından bu yana servetini 7 milyar dolar artırdı.

ZUCKERBERG ALTINCI SIRADA

ABD'li teknoloji devi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, 238 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer aldı. Ellison, yıl başından bu yana servetine 46 milyar 100 milyon dolar daha ekledi.

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in serveti 21 milyar 500 milyon dolar artarak 229 milyar dolara ulaştı.

Fransız giyim markalarının sahibi Bernard Arnault'un serveti de aynı dönemde 26 milyar 100 milyon dolar artarak 202 milyar dolara ulaştı. Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer, aynı dönemde serveti 19 milyar dolar artarak 166 milyar dolara ulaşmasıyla listede sekiznci sırada yer aldı.

Ballmer'ın ardından, dünyanın en değerli şirketi olan ve 153 milyar dolarlık servete sahip Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang geldi. Huang, yıl başından bu yana servetine 39 milyar dolar daha ekledi.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ

Teknoloji ve yarı iletken sektörlerindeki "yüksek değerlemeler" hakkındaki son endişeler nedeniyle piyasa değerinde bir miktar kayıp yaşamasına rağmen, Nvidia şu anda 4 trilyon 292 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunu koruyor.

Listenin 10. sırasında, dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Warren Buffett yer alıyor. Buffett, 16 Aralık itibarıyla 152 milyar dolarlık servetiyle ilk sıradaki yerini korudu ve yıl başından bu yana servetine 10 milyar 200 milyon dolar daha eklediği biliniyor.