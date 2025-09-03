Dünyanın en zengin babasını reddetti: "Parasızım, 3 ev arkadaşımla yaşıyorum"

Elon Musk’ın transseksüel kızı Vivian Wilson, dünyanın en zengin insanının çocuğu olmasına rağmen maddi olarak zorluk yaşadığını söyledi.



21 yaşındaki model adayı Wilson, The Cut dergisine verdiği röportajda, “İnsanlar benim çok param olduğunu sanıyor. Oysa yüz binlerce dolarım yok. Annem zengin, doğru. Ama diğeri akıl almaz derecede varlıklı” dedi.



“Benim süper zengin olma isteğim yok” diyen Wilson, “Yiyecek alabiliyorum, arkadaşlarım var, başımı sokacak bir yerim var ve biraz da harcayabileceğim param oluyor. Bu, Los Angeles’taki yaşıtlarımın çoğundan daha iyi bir durum” ifadelerini kullandı.

BABASIYLA KOPAN İLİŞKİ

Tesla’nın kurucusu Musk’ın 14 çocuğunun en büyüğü olan Wilson, 2022’de isim ve cinsiyet değişikliği için mahkemeye başvurmuş ve babasıyla tüm bağlarını koparmıştı.

O tarihten bu yana Musk’a sosyal medyada sık sık sert sözlerle yüklenen Wilson, onu “acınası bir çocuk-adam” diye nitelendirdi. Musk ise röportajlarında kızının “woke zihniyeti tarafından zehirlendiğini” ve 16 yaşında geçirdiği sürece “kandırılarak” yönlendirildiğini iddia etmişti.

Wilson, yaşadığı bu süreç için “En klişe yanım baba sorunlarım” ifadelerini kullanmıştı.

LÜKS ÇOCUKLUKTAN SIRADAN HAYATA

Wilson, ayrıcalıklı çocukluk yıllarını da anlattı: “Nepobaby’lerle dolu özel bir liseye gittim. Gwyneth Paltrow ile Chris Martin’in kızı Apple da oradaydı.”

Ayrıca Korece, Çince, Japonca ve İspanyolca dahil birçok dil öğrendiğini söyledi.

Kanada ve Japonya’da üniversite eğitimi alan ancak yarıda bırakan Wilson, motivasyon kaybını “Yapay zekA yüzünden” yaşadığını dile getirdi.