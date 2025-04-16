Dünyanın en yüksek köprüsü açılıyor: Çin'den "süper proje"

Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü şu anda Çin'in güneybatısındaki Guizhou'da inşaatın sonuna yaklaşıyor.

CNN International'ın bildirdiğine göre nehir seviyesinden yaklaşık 625 bin metre yükseklikte olacak olan köprü, Fransa'daki Millau Viyadüğü'nden yaklaşık 288 bin metre daha uzun olacak.

Guizhou eyaleti, Çin'in karmaşık arazilere sahip dağlık bir bölgesi. Köprü, “toprak çatlağı” olarak da adlandırılan dramatik Huajiang Büyük Kanyonu'nu geçiyor.

2 SAATİ 1 DAKİKAYA DÜŞÜRECEK

Çin, özellikle Shenzhen şehrinin yaklaşık bin 287 metre batısında yer alan Guizhou gibi nispeten az gelişmiş dağlık bölgelerde altyapıyı iyileştirmek için ülke çapında bir çaba sarf ediyor.

Bu nedenle köprü sadece bir rekor kırma meselesi değil. Faaaliyete geçtiğinde, otomobil ve kamyonların bölgeden geçmesi her zamankinden daha kolay olacak. Devlet medyasına göre, Huajiang Büyük Kanyonu üzerindeki seyahat süresini 2 saatten sadece 1 dakikaya indirecek.

KİRİŞLERİN AĞIRLIĞI 3 EYFEL KULESİNE EŞDEĞER

Köprü, toplam uzunluğu 2 bin 890 metrelik bir çelik kafes asma köprü. Guizhou yerel devlet medyası, inşaatın resmi olarak 18 Ocak 2022 tarihinde başladığını ve 30 Haziran 2025 tarihinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Bu kafes kirişlerin toplam ağırlığı yaklaşık 22 bin ton, yani üç Eyfel Kulesine eşdeğer.

"YÜZDE 95'İ TAMAM"

Guizhou Karayolu Grubu'nun baş mühendisi Zhang Shenglin, devlet gazetesi China Daily'ye verdiği demeçte, “Şu anda köprünün genel ilerlemesi yüzde 95‘e ulaştı ve 2025’in ikinci yarısında trafiğe açılması planlanıyor” dedi.

Zhang, “O zamana kadar, 'dünya çatlağını' aşan bu süper proje her iki yönde de dünyada bir ilk olacak. Çin'in altyapı gücünü gösteren bir başka dönüm noktası proje olacak” diye ekledi.

Şu anda dünyanın en yüksek 100 köprüsünün neredeyse yarısı Guizhou'da bulunuyor.

