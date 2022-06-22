Bir yanda seller, bir yanda yangınlar. Dünyanın farklı adreslerinde afetlerle mücadele var.

Çin'in güneyinde Guanşi bölgesinde sel ve fırtınalar nedeniyle 3 bine yakın ev yıkıldı, yaklaşık 145 bin kişi de evlerinden tahliye edildi.



Eyalete bağlı Guilin köyünde bine yakın kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor.

Jiangşi eyaletindeyse fırtına ve sel 433 bin hektarlık araziye zarar verdi. Eyalette 500 bin kişinin afetten etkilendiği aktarılıyor. Yetkililer, afetzedelere sandallarla ulaşmaya çalışıyor.

BANGLADEŞ'TE TABLO KÖTÜ

Sellerle boğuşan Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesi, en ağır hasarı alan yerlerden. Yaklaşık 4 milyon kişinin bölgede mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Hükümet, felaket bölgelerinde bulunanlara yardım ulaştırmak için kolları sıvasa da yollar, caddeler suya gömülü durumda.

Botlarla afetzedelere yardım taşınırken, okullar da sığınağa dönüştürüldü. Kimi sallarla, kimi de de suya karşı yüzerek kurtulmaya çalıştı.



İSPANYA'DA ODMAN YANGINLARI



Güney Asya sellerle boğuşurken İspanya'daysa orman yangınlarıyla mücadele var.



Ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş kaydedilse de İspanya'nın kuzeyinde yangınlar sürüyor.



Aragon bölgesinde çıkan yangın, bir huzurevinin 77 sakinini tahliye etmeye zorladı.



Navarra'daki yedi kasabanın sakinleri de yaklaşan alevler nedeniyle evlerine dönemedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaleti de orman yangınlarına sahne olan yerlerden. Yaklaşık 7 bin 200 dönümlük ormanlık araziyi alevler sardı.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

KANADA'DA 134 YILLIK SICAKLIK REKORU KIRILDI

Kanada'da da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 134 yıllık rekoru geride bıraktı.



Kanada Meteoroloji Hizmetleri, Manitoba eyaletinde 37 derece olarak kaydedilen hava sıcaklığının, 1888 yılından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı.



HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 131'E YÜKSELDİ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, dün 11 kişinin öldüğü Assam'da, aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişiden haber alınamadığı belirtildi.



Açıklamada, yaşamını yitiren 131 kişiden en az 80'inin Assam'dan olduğu belirtildi.



Assam'daki 36 bölgenin 32'sinde 4,7 milyon kişi selden etkilendi.