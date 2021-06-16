Dünyanın gözü bu zirvede: Putin ve Biden Cenevre'de bir araya geldi

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikane, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Polis malikaneyi kordon altına aldı ve sokaklarda zırhlı araçlar dolaşıyor.



Malikanenin bulunduğu parkta ise polisler, bomba arama köpekleriyle devriye geziyor.



PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Bununla birlikte, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve başladı.



Rusya Devlet Başkanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu toplantının verimli geçmesini umuyorum" dedi.

FOTO GALERİ: ZİRVEDEN KARELER

ZİRVEDEN ÖNCE NAVALNY PROTESTOSU

Bununla birlikte, kent renkli anlara da sahne oluyor. Cenevre'de Putin'den önce Putin benzeri ortaya çıktı. Rus protestocu, Putin'in yaz tatillerinde giydiği askeri pantolonla boy gösterdi.



Putin maskeli gösterici, Rum muhalif Aleksey Navalny'nin durumuna dikkat çekmek için düzenlenen protesto gösterisinin bir parçasıydı.



ZİRVEDE PEK ÇOK KONU ELE ALINACAK



Diğer taraftan, 4-5 saat sürmesi beklenen zirvenin gündeminde çok sayıda tartışma konusu bulunuyor. Casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu konuşulacak.



Ancak her iki tarafın da zirveden beklentisi düşük. İki lider birlikte yemek yemeyecek, ortak basın toplantısı yapmayacak.



ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ



Öte yandan, ABD-Rusya ilişkileri, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhakıyla kötüleşmeye başladı. Biden'ın, Mart'ta Putin'i "katil" olarak nitelemesiyle zirve yaptı. Son krizde iki taraf da büyükelçilerini çekti. Elçiler hala geri dönmedi.

Soğuk Savaş döneminde ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov da ilk kez Kasım 1985'te Cenevre'de bir araya gelmişti.



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