Dünyanın gözü kulağı bu toplantıda: İran ile müzakerelere devam kararı

İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile görüşen Avrupalı bakanlar, "İran ABD ile müzakereye devam etmeli, diplomasi kanalları açık tutulmalı, savaşın bölgeye yayilmasi engellenmeli" görüşünü bildirdi.



İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre'de yapıldı.



Cenevre'de bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katıldı.



Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği görüşmede, İran'ın nükleer programı ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ele alındı.



"BU SALDIRILAR SAVAŞ SUÇUDUR"

Arakçi görüşmede yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıların BM Şartı’nın açık ihlali ve savaş suçu niteliğinde olduğunu söyledi.

Arakçi, saldırılar sonucu çok sayıda İran vatandaşının zarar gördüğüne işaret ederek, "Bu saldırılarda istirahat halindeki askerler, üniversite hocaları ve siviller de dahil olmak üzere yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. İsrail, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetiminde bulunan barışçıl nükleer tesislerimizi bile hedef almıştır. Bu saldırılar açıkça savaş suçudur. Ayrıca çevre ve sağlık açısından da ciddi risk taşımaktadır. Bu haksız savaşı meşrulaştırmaya çalışan her gerekçe o suça ortak olmaktır" diye konuştu.

"DİPLOMASİYE BİR İHANETTİR"

İsrail’in saldırısından önce diplomatik çabaların sürdüğünü belirten Arakçi, "Nükleer programla ilgili meseleleri barışçıl yollarla çözmek için ABD ile görüşmeler planlıyorduk. Bu saldırı, diplomasiye bir ihanet ve uluslararası hukuka ağır bir darbedir" dedi.

"HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ"

Konuşmasının sonunda uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçi, "Artık harekete geçme zamanı gelmiştir. Bu saldırılara karşı sergilenecek kayıtsızlık, yalnızca bölgeyi değil tüm uluslararası hukuk düzenini tehdit eden sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEĞİZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İran ile görüşmelere devam etmekte kararlı olduklarını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Bu diplomatik adımın müzakerelerin yolunu açacağına inanıyoruz" diye konuştu. Barrot, Arakçi'nin nükleer ve diğer konularda müzakerelere devam etmeye kararlı olduklarını söylediğini aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin sonraki müzakerelere ve çözüm arayışına katılmasının önemli olduğunu kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise görüşmeleri sürdürmek konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.