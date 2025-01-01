Dünyanın gözü kulağı kapalı: Gazze'de bebekler donarak ölüyor

Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze’de soğuktan dolayı hayatını kaybeden bebek sayısının 7’ye yükseldiğini bildirdi.



UNRWA’dan yapılan açıklamada, kış şartları ve yetersiz barınak hizmetleri sebebiyle son bir haftada 7 bebeğin soğuktan hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, “Son günlerde 7 bebek daha soğuk, barınak ve temel kışlık malzeme eksikliği nedeniyle öldü. Battaniyeler, şilteler ve sıcak tutan giysiler Gazze'nin dışında içeri girmek için onay bekliyor.” denildi.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI UYARIYOR

Binlerce yerinden edilmiş Filistinli, aylardır sığınacak güvenli bir barınak arayışıyla aylarca kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşıyor.



İnsan hakları savunucuları, Filistinli çocukların İsrail'in bombardıman ve kuşatmasından en büyük zararı gördüğü konusunda uyarıyor.

SAATTE BİR ÇOCUK ÖLÜYOR

Savaş başladığından beri en az 17 bin 600 çocuk öldürüldü. BM'nin Filistinli Mülteciler Ajansı şefi Philippe Lazzarini, Gazze'de her saat başında bir çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Prematüre bebekler, tıbbi malzemelerin eksikliği nedeniyle ölüyor ve doktorlar çocukların hayatlarını kurtarmak için vakaları sınıflandırmak zorunda kalıyor.