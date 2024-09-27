Dünyanın gözü önünde bunu yaptı: BM'ye damga vuran hareket

Haiti Devlet Başkanı Edgard Leblanc Fils, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında komik bir kaza geçirmesinin ardından internet fenomeni haline geldi.



Haitili lider, çete şiddeti ve kitlesel göçle mücadele eden ülkesine yardım çağrısında bulunmak için BM kürsüsündeydi.



Fils, konuşması sırasında büyük bir sürahiden su içmeye çalıştı. Ancak sürahideki suyu bir bardağa dökmek yerine doğrudan sürahiden içmeyi denedi ve üzerine su döktü.



Videoya kaydedilen anlar sosyal medyada hızla yayılarak çeşitli şakalara konu oldu.

"HAİTİ'DE BARDAK YOK MU?"



Ellerine ve kıyafetine su döktüğü kaydedilen videonun altına, "Haiti'de bardak yok mu?" gibi esprili yorumlar geldi.



Bazı kullanıcılar ise şakaların odak noktası haline gelen devlet başkanını savunarak, "Onun için normal olabilir. Ben de genellikle sürahiden su içiyorum." gibi yorumlar yaptı.

TRUMP'IN İDDİALARINA YANIT VERDİ



Devlet Başkanı Leblanc Fils, BM konuşması sırasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda öne sürdüğü "Haitili göçmenler evcil hayvanlarını yiyor" iddialarına da yanıt verdi.



Bu açıklamaların Haitililere küresel çapta zarar verebileceğini söyleyen Leblanc Fils, ABD'de yaşayan vatandaşlarına dayanışma çağrısında bulundu.

