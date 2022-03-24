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Dünyanın gözü ve kulağı Brüksel'de: NATO Zirvesi'nde neler konuşulacak?

NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının birinci ayında, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Devlet başkanları zirvede, Rusya Devlet Başkan Putin'in Ukrayna'yı saldırılarının sonuçlarını ele alacak, Çin'in bu krizdeki rolünü tartışacak ve NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için izlemesi gereken adımlara karar verecekler.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 12:29 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 12:31

Dünyanın gözü ve kulağı Brüksel'de: NATO Zirvesi'nde neler konuşulacak?

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Dünyanın gözü ve kulağı bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde…

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde 'nın 'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO liderleri aile fotoğrafı çektirdi. NATO liderleri aile fotoğrafı çektirdi.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

Bu olağanüstü NATO Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, liderlerin almasını beklediği kararları değerlendirdi.

NATO liderlerinin tartışacağı kararlar arasında  Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört yeni NATO savaş grubu ilan edilmesi,  NATO'nun tüm alanlarda (kara, deniz, hava, uzay ve siber uzay) duruşunu güçlendirmeyi, Ukrayna'ya ek destek sağlamayı ve diğer ortaklara işbirliğini artırmayı içeriyor. 

“Alacağımız kararların geniş kapsamlı etkileri olacak” diyen Stoltenberg, Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmek için NATO Müttefiklerinin savunmaya daha fazla yatırım yapma çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

LAVROV: RUSYA İLE NATO ARASINDA DİREKT ÇATIŞMAYA YOK AÇAR

Diğer taraftan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov düm yaptığı açıklamada NATO'nun Ukrayna'ya yardımlarının sonucu olacağını söylemişti. Lavrov, “Ukrayna'yla müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor” derken, “Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir” diye konuşmuştu.

NATO'nun Ukrayna çevresinde 10 bini aşkın askeri bulunuyor. NATO'nun Ukrayna çevresinde 10 bini aşkın askeri bulunuyor.

ZELENSKİ'NİN NATO'DAN TALEBİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, bugünkü zirve öncesinde dün  Rusya'nın ateşkes koşulları arasında yer alan NATO üyeliği için önemli bir açıklama yapmıştı.  Zelenski, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

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