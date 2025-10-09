Dünyanın gündemi Gazze anlaşması

İsrail basınının manşetlerinde, anlaşmayla tüm rehinelerin geri dönmesinde mutabık kalındığı vurgulandı.

Jerusalem Post, "Hamas ve İsrail Gazze anlaşmasında anlaştı, İsrail hükümeti anlaşmayı onaylamak için bugün toplanacak" manşetini kullandı.



İnternet gazetesi Times of Israel ise manşetinde "Trump, İsrail ve Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmak için anlaşmaya varmasını 'İsrail ve dünya için harika bir gün' olarak niteledi.' ifadelerine yer verdi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya muhalif haber sitesi Haaretz ise anlaşmayı "Netanyahu Kabinesi bugün Gazze anlaşmasını onaylamak için biraraya gelecek" manşetiyle duyurdu.



TRUMP MANŞETLERDE



ABD basınında ise manşet, anlaşmayı Başkan Donald Trump'ın duyurması oldu.



CNN Televizyonu "Trump, İsrail ve Hamas'ın Gazze anlaşması planını onayladığını duyurdu" haberini yaptı. CNN ayrıca İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Hamas'ın rehinelerin cenazelerini vermeyebileceğini" duyurdu.



The New York Times Gazetesi ise internet sitesinde "İsrail ve Hamas rehine ve tutuklu takası için anlaştı" manşetini kullandı.



ABD televizyonu Fox News, haberinde "Hamas Trump'ın 2 yıllık savaşı sona erdiren ve rehinelerin geri dönmesini sağlayan planını kabul etti" ifadelerine yer verdi.