Dünyanın her yerinden üniversiteler İsrail'le bağlarını koparıyor

Gazze’de savaşın bilançosu ağırlaşırken, dünyanın dört bir yanındaki üniversite ve akademik kuruluşlar İsrail kurumlarıyla bağlarını kesmeye başladı.

Norveç, Belçika, İspanya ve İrlanda’daki üniversitelerin yanı sıra Amsterdam Üniversitesi de Kudüs İbrani Üniversitesi ile öğrenci değişim programını iptal etti.

Avrupa Sosyal Antropologlar Birliği de İsrail’le akademik iş birliğini tamamen durdurduğunu açıkladı.

AHLAKİ VE HUKUKİ SORUMLULUK

Boykot çağrılarını destekleyenler, İsrail üniversitelerinin hükümet ve orduyla yakın iş birliği nedeniyle “işgale, apartheid sistemine ve soykırıma” ortak olduklarını savunuyor.

Filistinli akademisyenler, kurumların “ahlaki ve hukuki olarak sorumluluk taşıdığını” vurguluyor.

İSRAİL'İ GERİ ADIM ATMAYA ZORLAYABİLİR

Boykot tartışmaları, Avrupa Birliği’nin İsrail’i 875 milyon euroluk Horizon Europe araştırma fonundan kısmen men etme planıyla daha da büyüdü.

İsrail hükümeti bu kampanyalara karşı 22 milyon euro bütçe ayırırken, araştırma fonlarındaki azalma ve beyin göçü ihtimali akademi çevrelerinde endişe yaratıyor.

Bazı uzmanlar akademik boykotların tek başına etkili olmayacağını söylese de, Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu-Sittah, “Tehdit bile İsrail’i geri adım atmaya zorlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.