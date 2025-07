Dünyanın ilk yolcu jeti lüks bir ölüm tuzağıydı: Hayata döndürüldü

Bugün jet motorlu uçaklarla seyahat, günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünebilir. Ancak bu lüks, aslında yalnızca 73 yıllık bir geçmişe sahip.



2 Mayıs 1952’de, Londra Havalimanı’ndan (şimdiki Heathrow) havalanan de "Havilland DH106 1A Comet" uçağı, jet motorlu yolcu uçakları çağını başlattı.



Yaklaşık 7 bin kilometrelik yolculuk, beş durakla birlikte 23 saat sürdü ve Johannesburg’a ulaşıldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahta çıkmasının hemen ardından gerçekleşen bu uçuş, sarsıntılı pervaneli uçaklardan çok daha konforlu ve hızlı bir seyahati mümkün kılarak havacılıkta yeni bir dönem başlattı.



ART ARDA YAŞANAN KAZALAR



Jet çağını başlatan bu devrimin mimarı, Amerikalı rakiplerini geride bırakarak gökyüzüne ilk çıkan İngiliz şirketi de Havilland oldu. Ancak bu üstünlük kısa sürdü. Seri kazaların ardından Comet filosu hizmetten çekildi.



Aradan geçen on yıllara rağmen, ilk jet yolculuğunun nasıl bir deneyim sunduğunu anlamak için elimizde sadece siyah-beyaz görüntüler ya da reklam fotoğrafları kalmıştı. Ta ki İngiltere’deki bir grup havacılık tutkunu, bu ikonik uçağı yeniden hayata döndürene dek.



YENİDEN HAYAT BULAN EFSANE



1985 yılında yalnızca bir metal tüp halinde müzeye getirilen bu uçak, gönüllü ekiplerin titiz çalışmasıyla neredeyse ilk günkü haline getirildi. Uçağın kanatları yok, çünkü boyutları nedeniyle müzeye sığmıyor.



Müze gönüllüsü Eddie Walsh, “Geldiğinde çok kötü durumdaydı, dış kaplaması çürümüş, neredeyse her parçası eksikti” diyor. Şimdi ise ziyaretçiler, uçağın içine adım atarak 1950’lerin lüks jet yolculuğuna bir zaman yolculuğu yapabiliyor.



Uçakta kadın ve erkekler için ayrı tuvaletler, kadınlar için ayna ve makyaj masası bulunan özel alanlar bulunuyor. Kabin kısmı mavi desenli koltuk döşemeleri, kırmızı perdeler ve her koltukta bolca diz mesafesiyle orijinal haline sadık kalınarak yeniden oluşturulmuş.



KAZALARA NEDEN OLAN MOTOR AYRINTISI



Comet’in mühendislik açısından en dikkat çeken özelliği ise dört turbojet motorunun kanat altına değil, doğrudan kanat içine yerleştirilmiş olmasıydı.

Ancak bu yenilik, motorların yetersiz gücüyle birleşince kazalara neden oldu. Kazalardan sonra Comet’in itibarı zedelendi, üretimi sona erdi.



Yine de Comet, modern yolcu uçaklarının öncüsü oldu. Bugün, de Havilland Uçak Müzesi sayesinde o ilk jet çağının görkemi bir kez daha yaşatılıyor.