Dünyanın konuştuğu skandalın merkezinde duruyor. Casuslukla suçlanan Alice Huang kimdir?

ABD ile Çin arasındaki küresel yapay zeka rekabetinin merkezinde yer alan ve ABD istihbaratının Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı adına çalışan bir istihbarat unsuru olduğu sonucuna vardığı Çinli iş insanı Alice Huang, Şanghay finans dünyasından yükselerek teknoloji devleriyle kurduğu ilişkilerle biliniyor.

The New York Times (NYT) gazetesinin 15 yıllık şirket belgeleri ile konuya ve iş ağına aşina 6'dan fazla kişi ve hükümet yetkilisiyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı analiz, Çince adı Huang Le olan ve Nvidia CEO'su Jensen Huang ile hiçbir akrabalık bağı taşımayan Alice Huang'ın geçmişini ve ticari ağını ortaya koydu.

NELER OLMUŞTU?

Son günlerde Jensen Huang'ın, Çin istihbaratı adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığının ortaya çıkmıştı.

New York Times ve ABD istihbarat yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının Alice Huang'ı bilgi toplamak amacıyla devşirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İkilinin 2023 sonunda Singapur'da tanıştığı ve son üç yılda Şanghay, Tayvan ve Silikon Vadisi gibi noktalarda görüştüğü tespit edildi.

Alice Huang'ın yöneticilik yaptığı Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed, son yıllarda Nvidia'dan 4 milyar doların üzerinde çip satın alarak Güneydoğu Asya'nın en büyük alıcılarından biri haline geldi.

ABD hükümeti, Megaspeed'in bu gelişmiş yarı iletkenleri ABD yaptırımlarını delerek Çin'e kaçırdığı şüphesiyle soruşturma yürütüyor.

İddiaların basına yansıması üzerine Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği yazılı mesajda eşine ihanet ettiğini kabul ederek ailesinden ve çalışma arkadaşlarından özür diledi.

Huang, şirketi ve ABD ulusal güvenliğini korumak için başlatılan soruşturmalarla tam işbirliği yapacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre Nvidia Yönetim Kurulu olayla ilgili bağımsız bir iç soruşturma başlattı.

Şirket şu ana kadar ticari sırların sızdırıldığına dair bir kanıt olmadığını belirtse de, yatırımcılar ilişkiyi gizleyerek hissedarları yanılttıkları gerekçesiyle dava açtı.

TELEVİZYON MUHABİRLİĞİNDEN ŞANGHAY FİNANS DÜNYASINA UZANAN KARİYER

İnternetteki özgeçmişine göre kariyerine 4 yıl televizyon muhabirliği yaparak başlayan Alice Huang, daha sonra HSBC'nin özel bankacılık bölümünde ve Çin devlet destekli yatırım bankası CITIC Securities'de çalıştı.

Adının geçtiği en eski şirket kayıtları 2010 yılına uzanan Çinli yönetici, Pekin'de yetkililerin uğrak yeri olan, temalı saunalar, buhar odaları ve kaz ciğeri, kıllı yengeç ile Häagen-Dazs içeren açık büfesiyle bilinen Beihu No. 9 adlı özel golf kulübünün içindeki küçük bir "spor ve eğlence kulübü" şirketinde yer aldı.

İlerleyen birkaç yılda offshore bir şirket aracılığıyla hisselerini Hong Kong'da halka arz edecek olan Çinli bir tıbbi ekipman üreticisine yatırım yapan Alice Huang, uzun yıllar Şanghay'ın finans dünyasında faaliyet gösterdi ve tanışanların aktardığına göre hem Çinli hem de ABD'li teknoloji yöneticileriyle kolayca kaynaştı.

Alice Huang, Çin'de 2000'li yıllarda borsa stratejisti olarak genç yaşta ün kazanan, Çin finans medyasının “harika çocuk” gibi gördüğü, 2010'larda ise online oyun şirketleri dahil özel sermaye yatırımlarına yönelen 51 yaşındaki fon yöneticisi Kang Wei ile yakın çalıştı.

Çinli yatırımcılara ve çalışanlara Alice Huang'ın eşi olarak tanıtılan Kang Wei, halka açık şirketlerdeki hisselerini bildirmediği gerekçesiyle Çin menkul kıymetler düzenleme kurumundan en az iki kez para cezası aldı ve düzenleyici kurum kayıtlarına göre şirket kontrolü için diğer yatırımcılarla mücadele etti.

Ağustos 2023'te doğudaki Nanjing kentinde devlet destekli bir otomotiv teknolojisi şirketini birlikte ziyaret eden ikili, 2020 yılına gelindiğinde Şanghay yatırım çevrelerinde şirket devralmaları yapan birbiriyle bağlantılı bir şirketler ağı yönetiyordu.