Dünyanın konuştuğu skandalın merkezinde duruyor. Casuslukla suçlanan Alice Huang kimdir?
11.11.2026 09:24
Son Güncelleme: 11.11.2026 09:28
ABD istihbaratının "Çin casusu" olarak tanımladığı ve Nvidia CEO'su ile ilişkisiyle 4 milyar dolarlık çip alan Alice Huang, teknoloji devleriyle kurduğu ilişkilerle biliniyor.
ABD ile Çin arasındaki küresel yapay zeka rekabetinin merkezinde yer alan ve ABD istihbaratının Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı adına çalışan bir istihbarat unsuru olduğu sonucuna vardığı Çinli iş insanı Alice Huang, Şanghay finans dünyasından yükselerek teknoloji devleriyle kurduğu ilişkilerle biliniyor.
The New York Times (NYT) gazetesinin 15 yıllık şirket belgeleri ile konuya ve iş ağına aşina 6'dan fazla kişi ve hükümet yetkilisiyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı analiz, Çince adı Huang Le olan ve Nvidia CEO'su Jensen Huang ile hiçbir akrabalık bağı taşımayan Alice Huang'ın geçmişini ve ticari ağını ortaya koydu.
NELER OLMUŞTU?
Son günlerde Jensen Huang'ın, Çin istihbaratı adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığının ortaya çıkmıştı.
New York Times ve ABD istihbarat yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının Alice Huang'ı bilgi toplamak amacıyla devşirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
İkilinin 2023 sonunda Singapur'da tanıştığı ve son üç yılda Şanghay, Tayvan ve Silikon Vadisi gibi noktalarda görüştüğü tespit edildi.
Alice Huang'ın yöneticilik yaptığı Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed, son yıllarda Nvidia'dan 4 milyar doların üzerinde çip satın alarak Güneydoğu Asya'nın en büyük alıcılarından biri haline geldi.
ABD hükümeti, Megaspeed'in bu gelişmiş yarı iletkenleri ABD yaptırımlarını delerek Çin'e kaçırdığı şüphesiyle soruşturma yürütüyor.
İddiaların basına yansıması üzerine Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği yazılı mesajda eşine ihanet ettiğini kabul ederek ailesinden ve çalışma arkadaşlarından özür diledi.
Huang, şirketi ve ABD ulusal güvenliğini korumak için başlatılan soruşturmalarla tam işbirliği yapacağını açıkladı.
BBC'nin haberine göre Nvidia Yönetim Kurulu olayla ilgili bağımsız bir iç soruşturma başlattı.
Şirket şu ana kadar ticari sırların sızdırıldığına dair bir kanıt olmadığını belirtse de, yatırımcılar ilişkiyi gizleyerek hissedarları yanılttıkları gerekçesiyle dava açtı.
TELEVİZYON MUHABİRLİĞİNDEN ŞANGHAY FİNANS DÜNYASINA UZANAN KARİYER
İnternetteki özgeçmişine göre kariyerine 4 yıl televizyon muhabirliği yaparak başlayan Alice Huang, daha sonra HSBC'nin özel bankacılık bölümünde ve Çin devlet destekli yatırım bankası CITIC Securities'de çalıştı.
Adının geçtiği en eski şirket kayıtları 2010 yılına uzanan Çinli yönetici, Pekin'de yetkililerin uğrak yeri olan, temalı saunalar, buhar odaları ve kaz ciğeri, kıllı yengeç ile Häagen-Dazs içeren açık büfesiyle bilinen Beihu No. 9 adlı özel golf kulübünün içindeki küçük bir "spor ve eğlence kulübü" şirketinde yer aldı.
İlerleyen birkaç yılda offshore bir şirket aracılığıyla hisselerini Hong Kong'da halka arz edecek olan Çinli bir tıbbi ekipman üreticisine yatırım yapan Alice Huang, uzun yıllar Şanghay'ın finans dünyasında faaliyet gösterdi ve tanışanların aktardığına göre hem Çinli hem de ABD'li teknoloji yöneticileriyle kolayca kaynaştı.
Alice Huang, Çin'de 2000'li yıllarda borsa stratejisti olarak genç yaşta ün kazanan, Çin finans medyasının “harika çocuk” gibi gördüğü, 2010'larda ise online oyun şirketleri dahil özel sermaye yatırımlarına yönelen 51 yaşındaki fon yöneticisi Kang Wei ile yakın çalıştı.
Çinli yatırımcılara ve çalışanlara Alice Huang'ın eşi olarak tanıtılan Kang Wei, halka açık şirketlerdeki hisselerini bildirmediği gerekçesiyle Çin menkul kıymetler düzenleme kurumundan en az iki kez para cezası aldı ve düzenleyici kurum kayıtlarına göre şirket kontrolü için diğer yatırımcılarla mücadele etti.
Ağustos 2023'te doğudaki Nanjing kentinde devlet destekli bir otomotiv teknolojisi şirketini birlikte ziyaret eden ikili, 2020 yılına gelindiğinde Şanghay yatırım çevrelerinde şirket devralmaları yapan birbiriyle bağlantılı bir şirketler ağı yönetiyordu.
ABD YAPTIRIMLARINI AŞAN PARAVAN ŞİRKET
ABD hükümetinin 2022'nin sonlarında Pekin'e ekonomik ve askeri üstünlük sağlayacağı endişesiyle Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına kısıtlamalar getirmesi üzerine, bu bileşenleri alabilmek için şirketlerin Çin dışında yerleşik olması ve ülkeyle belirgin bir mülkiyet bağının bulunmaması gerekiyordu.
Alice Huang, 2023 yılında Şanghay'daki ağıyla bağlantılı 7Road adlı online oyun firmasının Singapur'daki yan kuruluşunu satın almak için Britanya Virjin Adaları'ndaki bir şirketi kullandı ve adını Megaspeed olarak değiştirdiği bu firmayı aynı yılın ilerleyen aylarında Singapurlu bir paravan şirkete devretti.
Devir sonrasında günlük operasyonların kontrolünü elinde tutan Alice Huang, arkasında Çin'deki yerel veri merkezleri, hükümet ve savunma sanayisi ile bağlantılı zengin teknoloji yatırımcılarının yer aldığı Megaspeed'i yeniden yapılandırdı.
Aralık 2023'te Singapur'daki bir İtalyan restoranında Jensen Huang ile bir araya gelerek gülümseyerek poz veren Alice Huang'ın şirketi Megaspeed, mülkiyet değişikliğinden sadece 4 gün sonra Nvidia bulut ortağı seçilerek aranan bileşenlere erişim kazandı.
Sosyal medya fotoğraflarına göre son üç yıl içinde Jensen Huang ile Şanghay'da Pujiang Huaiyan restoranında, Nvidia'nın Silikon Vadisi merkezinde, Kaliforniya'daki San Jose'nin güneyinde yer alan bir golf tesisi ile WeChat'te paylaşılan bir golf sahasında ve Tayvan'da görüşen Alice Huang, Haziran 2024'te Taipei'deki bir teknoloji etkinliğinde bu yakınlığını sergiledi.
Etkinliğe katılan veri yazılımı sağlayıcısı NetThunder'ın CEO'su Parker Schmitt, gece yarısından hemen sonra Alice Huang'ın teknoloji yöneticileriyle sohbet ederken Nvidia liderini çağırmayı teklif ettiğini belirterek, "Bize 'Jensen'ı buraya getirebileceğime bahse girerim' dedi ve ardından Jensen hemen çıkageldi" dedi.
Alice Huang'ın yetenekli bir satış yöneticisi olarak görülmek istediğini ve sosyal medyasının şarap içilen restoran ile golf sahası fotoğraflarıyla dolu olduğunu anlatan Schmitt, teknoloji sektöründe "Jensen ile çekilen fotoğraflar bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.
ALİBABA İLE DE ORTAKLIĞI VARDI
Aynı ay içinde Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinden oluşan büyük sevkiyatları almaya başlayan ve 2024 ile 2026 yılları arasında 4 milyar dolardan fazla donanım temin eden Megaspeed, Singapurlu paravan şirkete satışından aylar sonra Malezya'da bir yan kuruluş kurdu.
Malezya'daki bu kuruluşun sunucularını ve fikri mülkiyetini Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Apex adlı yan kuruluşuna rehin vermesiyle Alibaba, Megaspeed'in hakim müşterisi haline geldi.
Büyük çip siparişlerinin dikkat çekmesi üzerine ABD Ticaret Bakanlığı 2024'ün sonlarında Megaspeed'in veri merkezini denetlemek üzere bir yetkili gönderdi; teslim edilen bazı Nvidia ekipmanlarının mekana kurulmak yerine hala kutularda paketlenmiş halde durması, çiplerin başka yerlere sevk edildiği endişesini doğurdu.
Aynı yıl ABD hükümetinin telkiniyle Tayvanlı yetkililer, adaya Hong Kong pasaportuyla giren Alice Huang'ın Mayıs 2025'te Taipei'deki bir restoranda Jensen Huang'ı yanağından öperken CTI televizyonunca görüntülenen akşam yemeği gibi halka açık buluşmalarının ötesindeki seyahatlerini de izlemeye aldı.
Mart 2025'te ABD'ye giderek Nvidia ofislerinde diğer yöneticilerle birlikte Jensen Huang'ı ziyaret eden Alice Huang, aynı yıl Singapur hükümetinin yürüttüğü sahte ithalat beyanı soruşturması kapsamında sorguya çekildi ve ülkeden çıkışı yasaklandı.
Sahte beyanlarda suç ortaklığı yaptığına dair yeterli kanıt çıkmaması üzerine hakkındaki soruşturma kapatılan Alice Huang daha sonra Şanghay'a geçti; Singapurlu yetkililerin Megaspeed soruşturması sürerken şirkette yeni bir patron çalışanlara emir vermeye başladı.
Alice Huang, Kang Wei, Nvidia ve Megaspeed yorum taleplerini yanıtsız bırakırken, yapay zeka çiplerinin temin edildiği Malezya'nın Johor bölgesindeki Megaspeed veri merkezinin ilk aşaması tamamlanma noktasına ulaştı.
Alice Huang'ın yokluğunda ağa bağlı başka bir yönetici izinleri almak ve çalışmaların sürmesini sağlamak için Malezya ofisini ziyaret ederken, ağdaki bir diğer şirket olan Shanghai Shuoyao projede çalışmak üzere Çin'den büyük mühendis grupları gönderdi.
Şanghay'daki yerel yetkililerin örnek model olarak gösterdiği Shanghai Shuoyao hakkında Songjiang bölge hükümetinin temmuz ayında yayımladığı raporda, şirketin yeni yapay zeka sunucu fabrikasında 100'den fazla teknisyenin sunucuları çip seviyesine kadar onarabildiği ve yeniden yapılandırabildiği kaydedildi.